Cally - 黃埔天地聖誕斥500萬推廣 光影魔法+雪見同人展引流 | 商界講呢啲

Cally
5小時前
生活 專欄
        聖誕就到，今年黃埔天地投資500萬，打造超夢幻嘅THE WISHPHERE@THE WHAMPOA，喺黃埔號同德安街一帶鋪滿超過18萬粒閃爍燈飾，混合鏡面聖誕球、光影投影同巨型雪花光雕，簡直係個沉浸式音樂電影舞台！即日起到明年1月4號，每日下晝5點到夜晚11點亮燈，節日氣氛滿滿。聖誕老人、雪人同麋鹿仲會喺12月20、21同25號現身黃埔號，年輕家庭同打卡一族唔好錯過！另外喺12月13至14同20至21號，時尚坊會舉行【雪見同人展】，動漫迷可於20個同人攤位掃原創產品同周邊，仲有多隊ACG單位輪流表演同埋人氣Cosplayer見面會。

        和記地產集團有限公司市場及租務總經理何麗明表示：「『新光黃埔』同『TIDES』進駐後成功舉辦多場活動，吸引咗唔少音樂迷同電影迷，令商場11月人流增加30%。今年聖誕以音樂、電影同舞台魅力做主題，再加埋年青人鍾意嘅同人展，預計會吸引更多元化嘅客群同旅客嚟感受聖誕氣氛，帶動商場人流同營業額升20%。」

        而W+會員福利一樣勁，即日起到12月31號，「最高消費賞」頭100名送Dyson風筒、NESCAFÉ咖啡機、Panasonic家電或餐飲券；平日夜晚6點後去指定食肆食滿$300即送5,000 W積分；憑TIDES門票或新光黃埔兩張戲票都有額外積分。

