蘇子昊 - 三九天灸貼在哪？ 冬灸補益陽氣抗病 | 中大說中醫

步入冬季，人體陽氣一旦不足，很容易被外邪有機可乘，中醫藥學主張「治未病」，從強化身體機能入手，加強抗病能力，進行三九天灸即冬灸護理，是其中一種能有效補益陽氣的健體養生之法。



文：蘇子昊 圖：資料圖片



三九天灸，又稱為「冬灸」，是在冬天寒冷之際，在「一九」、「二九」、「三九」三天，藉着在穴位上敷貼由藥性溫熱的中藥諸如白芥子、細辛、乾薑、附子、薑汁混合而成的藥貼，達到補益陽氣、驅散寒濕的效果，適用於素體陽氣虛弱，寒濕偏重之患者。中醫師會根據患者的體質、疾病、年齡等，選取適當的穴位來敷貼。以下介紹數個天灸常用的穴位。



對應合適穴位



．氣海、關元



氣海穴、關元穴分別位於下腹部臍下1.5吋及3吋處，均為任脈的穴位。《針灸資生經》謂「氣海者，蓋人之元氣所生也」、「積冷虛乏病，皆宜灸關元」。在兩處敷貼天灸貼，均有補益元氣、補陽散寒之功，主治陽虛之患者，例如平素怕風畏冷、手足冰冷等。



．背俞穴



背俞穴並非指一個穴位，而是指足太陽膀胱經在背部一系列與臟腑相關的穴位，這些穴位由五臟六腑之氣輸注，所以能用來治療相關臟腑的疾病，例如肺病用「肺俞」、脾胃病用「脾俞」及「胃俞」、腎病用「腎俞」等穴。



．足三里



足三里位於小腿前外側，膝下3吋，脛骨前緣外一橫指處。此為足陽明胃經的穴位，有健運脾胃之功，不論天灸、針刺還是艾灸療法，均常用來治療脾胃相關的疾病，而且人身之氣血是藉由脾胃運化水穀而成，所以也有補益氣血之功，常用於氣血虧虛之患者，例如經常神疲乏力、眩暈、納差、嘔吐、泄瀉等。



．三陰交



三陰交位於在小腿內側，足內踝尖上3吋，脛骨內側緣後方凹陷處。顧名思義，三陰交是足太陰脾經、足少陰腎經、足厥陰肝經三條陰經的交會處，在這裏敷貼天灸貼，有補脾、益腎、養肝之功，也是婦科疾病的常用穴，具有調經之功，例如月經不調、痛經等。



．湧泉



湧泉位於足底部，捲足時足前部凹陷處。湧泉是足少陰腎經的穴位，《黃帝內經》謂「腎出於湧泉，湧泉者，足心也」，在這裏敷貼天灸貼，有補益腎陽之功，主治腎陽虛弱之證，例如腰痠膝冷、遺精滑精、陽痿不舉等。又由於中醫理論認為腎主封藏，藏有人身之元陰元陽，故敷貼湧泉穴，有引火歸元之功，能使上浮之陽氣歸藏於腎，主治陽氣不藏、虛火上炎證，例如失眠、口瘡等。

防治寒性疾病



整體而言，三九天灸是在天寒之時，藉由在適當的穴位上敷貼溫熱藥物來補益陽氣、祛寒散濕，尤其適合體質偏寒及各種寒性疾病，當中例如鼻敏感、哮喘、咳嗽、腹痛泄瀉、月經不調、痛經、手足冰冷等。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。



三九天灸 治療計劃2025



香港中文大學中醫學院轄下診所（中大中醫診所）於12月至明年1月，舉辦「三九天灸治療計劃2025」，歡迎有興趣人士於網上或致電報名。



查詢：3943 9933（中大校園）、2873 3100（沙田）、2873 3053（灣仔）、2873 3067（尖沙咀），或可掃描二維碼了解更多！



香港中文大學中醫學院

註冊中醫師

蘇子昊博士



湧泉穴

三陰交穴

足三里穴

腎俞穴

關元穴