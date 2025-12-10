KellyChu - 港產迷因社群平台9GAG 首推原創IP「Potatoz」 | Executive日記

由香港人創辦嘅全球領先搞笑內容和迷因（Meme）社群平台9GAG，近日推出咗佢哋首個原創IP角色－－「Potatoz」。Potatoz嘅創意靈感源自9GAG社群一個有趣傳統，當用戶發布長文時，通常會在文末附上一個薯仔圖案，作為對耐心閱讀者嘅一個幽默獎勵，後來就被9GAG創作團隊轉化成可愛Pixel Art角色。



Potatoz現已於9GAG官方網購平台上架，趣致精品包括毛公仔、咕𠱸、襟章及貼紙；其中盲盒毛公仔共有兩個系列，包括有聖誕老薯、星星薯、搖滾薯、偷心薯及斗篷薯，以及植物盆栽版可愛Potatoz系列。



9GAG更聯乘逾20個食肆品牌、合共約40間餐廳門市大送「金薯」，邀請大家喺聖誕期間一齊玩全城尋寶（City Hunt）活動。



首2000名加入「Potatoz Club」並在9GAG官方網購平台購物滿200港元以上者，即可獲得參與資格，於本月24日至31日期間前往合作餐廳並出示其會員二維碼，即可免費兌換一份炸薯類美食！包你聖誕大餐食飽飽。



KellyChu