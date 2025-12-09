金澤培 - 解讀「黃金兩小時」 | 「培」伴前行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金澤培
1小時前
談到鐵路維修時，「黃金兩小時」是個常出現的名詞。一天的24小時內，究竟為甚麼這兩小時會特別「黃金」？

　　先來個算術題。港鐵每日營運時間長達約19小時，餘下5個小時左右的窗口。我們每晚凌晨1時許尾班車收車後，團隊會隨即啟動一系列的措施，包括隔離高壓電纜的電源，以及進行安全檢查，為工程人員進入路軌「攞路」（英文稱take possession）做好準備。千萬不要小覷這些措施，鐵路安全是首要，無論對乘客和員工都是重要承諾。任何在路軌進行的工作，都必須事先確保一切安全措施辦妥無誤。成功「攞路」後，兩小時爭分奪秒的工作隨即展開。

　　及至凌晨4時左右，團隊便要將計劃中的工序完成，把鐵路的使用權交出，以及完成各項安全檢查，預備清晨5時許各綫路的首班車陸續開出。在七除八扣下，每晚的「黃金兩小時」這一段時間對鐵路人來說，可以說是「含金量」極高的兩小時。

　　兩小時內，港鐵需完成包括路軌、電纜、集電弓等合共超過200項的檢查和維修工作，由於時間所限，維修工序需有規劃地分期進行。隨着我們近年拓展一系列在現有鐵路興建的延綫新項目，許多的工序，亦牽涉到「黃金兩小時」內編配時間進行。這方面的限制，亦不免對新工程建造的時間有影響。

　　為了突破時間的框框，我們在鐵路維護積極尋求新方向，包括應用科技，在行車時收集列車行駛數據，變相將一些原先在「黃金兩小時」進行的檢查工序，在行車時進行，再加以人工智能分析。而新鐵路項目方面，我們在工程周期中尋找空間，包括設立「機電系統整合測試中心」，讓新建車站能在土木建設階段完成前，提前在車站以外的地方進行大規模機電系統整合測試，突破空間與時間的限制。

　　善用「黃金兩小時」，有助我們平衡對乘客安全、服務，以及建設鐵路的承擔和承諾。

