曾安業 - 香港青年以AI創希望 | 安業興邦

安業興邦
安業興邦
曾安業
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

近日國際新聞報道，不少企業指人工智能（AI）能大幅提升效率、加快流程自動化，並因此裁減部分職能，引發社會對未來就業的憂慮。AI確實會重塑各行各業的運作方式，但我始終認為，它永遠無法取代人類對真誠交流的渴望。在處理敏感投訴、提供情感支持或應對複雜問題時，企業仍然需要員工的同理心與判斷力來協助客戶。

　　然而，對筆者而言，企業在AI時代能否成功，真正的關鍵不在於取代多少人手，而在於能否善用AI回應真實場景與人類需求。

　　我想分享兩個本地案例，清楚展現年輕人在AI場景應用上的創新力。年僅19歲的黃天行（Tim）就讀理工大學電子計算及人工智能課程一年級，創立CantoSub AI，專門研發廣東話AI字幕工具，協助以廣東話為主的內容創作者拓展海外受眾。

科技結合同理心造福社會

　　以往廣東話內容創作者若要吸引海外觀眾，往往需要自行配音或尋求翻譯，不但費時費力，也容易在處理口語化表達、中英夾雜等特性時失去內容的原汁原味。市面現有翻譯工具未必能準確掌握廣東話語境，使創作者難以在短時間內製作自然、準確的字幕，從而無法充分把握走向國際的機會。

　　針對這些實際需求，CantoSub AI提供從秒級識別、多語轉換，到語氣調整與風格優化的一站式功能，真正貼合內容創作場景，讓本地創作者能更快、更準確地完成字幕製作。這是典型的「需求驅動」創新：先洞察痛點，再以AI解決問題。香港需要更多這類從生活出發的實用創新。

　　早前大埔宏福苑發生嚴重火災，過百居民失蹤或失聯，親友焦急萬分。當時，30歲的程式設計師Nathan在街坊群組中看到自發建立的Google Sheet，但因同時登入人數太多，已無法更新。他希望能讓尋人資訊更易使用與可視化，於是利用自身編程知識撰寫指令，再借助AI協助生成程式碼，在短短半小時內完成「宏福苑報平安Web App」，並於當晚上線。網站按照座數、樓層與單位分類，市民能迅速搜尋失聯親友。這個例子清楚展示：即使在危急時刻，年輕人只要結合科技與同理心，也能快速回應社會需要，產生切實影響。

　　香港的年輕人既具備技術能力，又熟悉多語、多文化的內容與社交網絡，這正是AI競爭力的核心。同時，在資訊爆炸下成長的他們，更習慣追求速度與反應，因此更能快速捕捉需求、加速產品落地。

　　香港政府近年積極充當本地創科生態圈的橋樑角色，聯同香港科技園公司、數碼港等機構，透過提供數碼科技應用資助、行業科技培訓及初創企業孵化，推動科技創新研發，協助初創企業與投資者建立實質聯繫，促進構想到商業化的轉化。另外，貿發局亦透過商貿活動、研討會與培訓，協助初創提升商業技能、拓展人脈及增強營運韌性，構建更完善的香港創科生態圈。

　　未來不是「AI或人類」的二選一，而是「AI加人類」的最佳組合。從年輕創業者Tim與工程師Nathan的身上，我看到另一種香港精神：快速、貼地、有人情味及責任感。只要社會願意提供機會和資源，AI的速度與精準將與人類的同理心和價值判斷相輔相成，共同解決現實痛點，助力城市發展，改善市民生活，展現科技與人文的良性結合。

曾安業

