KellyChu - 九巴多條路綫延長服務 助選民投票 港鐵頭班車早發 撐票站人員 | Executive日記

昨天係立法會換屆選舉投票日，為便利市民前往投票站，港鐵同九巴都有特別交通安排。港鐵昨晨特別安排多條路綫提早開出頭班車，亦在上水站出入口附近展示橫額及指示牌，協助乘搭跨境鐵路嘅選民前往投票。九巴多條巴士路綫也延長服務時間。



為配合選舉，港鐵昨晨特別安排多條地鐵綫路提早開出頭班車，隨屯馬綫烏溪沙往屯門首班列車於5時02分開出，其他鐵綫路亦陸續投入服務，接載票站人員前往位於港九新界各區所屬票站當值，整體車務運作暢順。



港鐵表示，公司全力支持今屆立法會換屆選舉，自選舉開展以來，一直透過包括物業戶外電視，以及車站、列車和商場各宣傳平台，呼籲選民履行公民責任。



港鐵亦在鄰近邊境投票站附近嘅東鐵綫上水站，特別展示橫額及指示牌，並加派人手，協助已登記於香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學投票嘅選民，搭乘跨境鐵路段前往投票。



包括秀茂坪、慈雲山、石籬、梨木樹、皇后山、水泉澳在內嘅多條九巴綫路，亦因應投票日新增班次，延長服務時間，方便市民更容易去到投票站投票。



選舉管理委員會就今次選舉，為特定選民群組包括公務員、醫院管理局醫護人員和少數族裔設置專屬投票站，亦於安老院舍和殘疾人士院舍設置外展投票站，以及在上水、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場設立鄰近邊境投票，同時將投票時間由原本14小時增至16小時，早上提早一個鐘，即於7時30分開始投票，晚上則延後一個鐘至11時30分結束，共設615個一般投票站。



KellyChu