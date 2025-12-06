李純恩 - 陽春麵 | 好好過日子

去上海之前，香港朋友說在上海吃過一碗非常好吃的陽春麵，麵店叫「逸桂禾」。到了上海跟上海朋友一打聽，說知道的，那一碗可能是上海最貴的陽春麵。



這天早上起床，便坐車到了肇周路，進了麵店。地方不大，食客不多。陽春麵賣二十九塊錢一碗，還有各種配菜「澆頭」，也都幾十塊錢一份。特別的是，店堂裏有一排大字報似的特殊菜牌，標榜着一些由店老闆親手炒的「麵澆頭」，比如炒豬肝、炒腰花、炒肚絲等，二百六十九塊錢一份。若是豬肝、腰花、肚絲、蝦仁、鱔絲加在一起的「五福臨門」，一份賣一千五百八十八塊錢。大概老闆手藝矜貴，還要收10%服務費。



我們兩個人，叫了兩碗陽春麵一份炒豬肝。隔着廚房出菜口，可以見到老闆在裏面搶火炒菜，掂鍋的時候火苗竄得好高。須臾豬肝炒成，滿滿一大盤，挾起豬肝一看，下面有半盤油。陽春麵也來了，硬身細麵，麵湯清澈，湯面撒蔥花，湯裏有豬油。喝一口湯，嘗一口麵，試過真味，再將豬肝挾進麵裏，一碗麵豐盛了起來。吃麵的時候見餐桌玻璃板下壓着紅字條，上寫「做點小生意」之類，店堂布置也故意簡單貼地。有兩個外地年輕人提着行李箱走進來，一看價錢吐吐舌頭又走了出去。



陽春麵就是最便宜的光麵，上海人要面子，吃光麵不好聽，便取個「陽春白雪」的意思叫「陽春麵」，陽春白雪光禿禿很乾淨，就是什麽都沒有。從前上海笑話說有個男人每次到了麵館總是躲在角落，壓低嗓子悄悄地跟伙計說：「一碗陽春麵。」伙計想捉弄他，馬上揚聲吆喝：「坐在角落裏這位西裝筆挺皮鞋鋥亮戴金絲眼鏡戴金錶的先生叫一碗陽春麵嘞！」滿堂閒聲張看，那個男人無地自容。現在，陽春麵也金貴了，人人面前一碗，電話一響，不用夥計開口，自己便揚起聲來：「我在逸桂禾吃陽春麵呀！」腰板都好像挺拔起來了。



李純恩