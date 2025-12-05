Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭曉光 - 「氫」裝出戰全運 | 能源Don家

鄭曉光
27分鐘前
生活 專欄
內容

　　首次由粵港澳聯合舉辦的全運會早前圓滿落幕，今屆賽事香港運動健將屢闖高峰，單車手奮力衝刺、游泳「飛魚」逐浪前行、「劍神」出鞘刺中對手，每每教人熱血沸騰。一眾運動員無論站上頒獎台與否，他們揮灑汗水、熱血拼搏的精神，均值得大家為他們喝采。今次全運我也格外關注，除了支持運動員創佳績，更留意氫能發電機初次在大型活動登場的表現。

　　今屆全運貫徹「綠色辦賽」理念，致力打造首屆碳中和賽事。在香港賽區有多項綠色減碳措施，當中包括由煤氣公司利用一體化氫能發電機，為粉嶺的高爾夫球賽事場地提供穩定及潔淨的臨時電力。

　　以往大型活動主要使用柴油發電機為場地供電，但柴油燃燒時有較高碳排放，並釋出空氣污染物，運作期間噪音也較大。相反，氫能發電機產電過程只產生水，機組運行時較寧靜。

　　我們在高球賽事提供的氫能發電方案，先從煤氣管道抽取氫氣，再注入如貨櫃般大小的發電機組，向場內的警察指揮總部、志願者總部、機電署及煤氣公司辦公室供應臨時電力。為了展示氫能「落地」應用實例，我們在賽前更邀請機電工程署、學者、環保團體代表及學生，到場參觀氫能發電系統，了解本港在氫能應用及可持續發展的創新項目。

　　由於氫能發電機擁有現場零排放、零污染、零噪音的優勢，我深信它具備條件取代傳統的柴油發電機。我們未來將進一步拓展氫能發電的應用場景，例如在大型盛事、建築工地等，希望拉近市民與氫能項目的距離，讓他們確切感受到新能源帶來的潔淨動力。而煤氣公司早前亦與建造業議會達成策略合作，共同推動業界使用氫能等綠色能源，助力業界減碳，而我們亦計劃在建造業零碳天地設置氫能發電機組作為示範項目。

　　要推動新能源在香港廣泛應用，需多方共同協力參與，關乎本港長遠發展的立法會選舉亦然。周日（12月7日）是立法會換屆選舉日，我藉此呼籲大家踴躍投票，選出有能力、有擔當、有熱誠的賢能擔任立法會議員。

香港中華煤氣有限公司香港業務營運總裁
鄭曉光

能源Don家