胡慧沖 - 再次感謝每位救援人員 | 筆泰沖動

日前大埔發生的火災震撼全港，濃煙、火勢畫面看着令人揪心，但在混亂之中，前線救援人員在救人之餘，仍然沒有忽略那些不會說話的小生命。



不少現場片段顯示，消防員在進出火場時，除了協助住戶離開，亦逐層逐戶尋找被嚇到躲起來的貓狗。有隊員甚至蹲低、爬入狹窄位置，把縮在角落的動物抱出來；有些貓狗驚到發抖，也有人願意額外抽時間去安撫、慢慢處理。這些行為從來不是規定，但他們選擇這樣做。



尤其是一些資深的前線人員，對動物的反應與習性更是瞭如指掌，知道牠們會往黑暗位置躲、知道牠們害怕時不會亂叫，也知道牠們和主人一樣，都可能是火場中的「被困者」。參與救援人員的處理方式冷靜、直接，沒有誇張舉動，只是純粹把生命一個一個帶到安全地方。



其實，每一宗火災背後，都有不少「無名的細節」未有出現在新聞標題上。例如有隊員把剛救出的貓藏在懷裏護着，也有人在確保狗隻交回給住戶後才離開現場。這些畫面或許不起眼，但卻是真正反映香港人守望相助精神的地方：救人之餘，不忘牠們也是家庭的一部分。



大埔火災再次提醒我們，前線人員面對的風險比旁觀者想像中大得多，但他們仍然願意在最危險的時刻，為拯救生命而努力。這份專業、這份責任感，值得全港市民致謝。



胡慧沖