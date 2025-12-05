項明生 - 來都來了拔萃 | 非誠勿遊

今天經過旺角亞皆老街131號，忽然想起了40年前的一單往事。因為這間著名的男校「拔萃書院」，是我第一間曾經叩門的中學。



我也的確瘋狂，1985年15歲的我在成都讀高一時，母親就為我申請到了單程證落來香港，來港第2天就開始派報紙，但我想找中學讀。當年沒有任何的社福機構協助新移民，我就問同我一齊派報紙的報童，香港那間中學比較好？兩個報童都異口同聲，講了兩個字「拔萃」。我於是問了詳細的地址，就獨自搭地鐵到旺角，周圍問人，終於找到了那個小山坡。



結果就不用多問了，連廣東話都唔識嘅新移民小朋友，怎麼可能進入傳統名校？初生之犢不畏虎，被人一秒鐘掃出門外。行落山時我卻沒有任何陰影，反而鼓勵自己，「拔萃書院你今天不收我是你的損失，不是我的損失！」



踏着輕鬆的步伐，我走下山坡。走回旺角地鐵的途中，經過亞皆老街的九鐵天橋下，見到有一間中學門口寫着招生，心想，來都來了，不如問下。結果這間私校就收了我，第2天開始讀中四。這就是已經執咗的旺角珠海英文中學。



事隔40年，今天再次經過亞皆老街拔萃書院，我是前往眼科醫院復診看視網膜脫落。忽然想起了初生之犢的那一句豪言。青山依舊，歲月如歌，轉眼我已經兩鬢斑白，視力也衰退。曾經輸在起跑線，但來港3年之後，操着阿燦式粵語的我還是考上了香港大學，我大學宿舍最要好的一個舍友正是來自拔萃，殊途同歸啊！



項明生