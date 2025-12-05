KellyChu - 《頭條揭頁版》超方便 每天1am上網睇天下事 | Executive日記

大埔宏福苑火災發生後，大家都好關心事態嘅發展，透過不同渠道接收最新嘅新聞資訊。全港紙媒中發行量最高嘅《頭條日報》，Kelly發現晨早都好多人取閱，好快派晒，為響應環保同埋滿足大家對免費新聞資訊嘅需求，建議大家可以上網睇《頭條揭頁版》，原來呢個揭頁版嘅APP，喺出刊日凌晨約1點後即時更新最新一份報紙，原裝足本內容任讀者揭，用手機就可以隨時隨地緊貼重大新聞嘅詳盡報道。



可重溫過去一年內容



《頭條日報》作為全港首屈一指嘅免費中文報章，星期一至六風雨不改陪伴讀者多年。相信晨早拎一份《頭條》已經成為許多人嘅生活習慣，一紙在手便能閱覽香港以至全球各地嘅熱點新聞，再加上娛樂消閒、金融地產、健康體育等不同版面，內容豐富全面。



《頭條》自2011年起推出高清揭頁版APP，無論用手機定平板，只要喺應用程式商店下載APP後，就可以日日睇到最新一份報紙，原裝足本內容任你揭，APP內亦備有放大縮小版面，以及下載功能，夠晒user friendly！同時可重溫過去一年嘅《頭條日報》，隨時隨地滿足大家對接收時事生活資訊嘅要求。



無論何時何地，又或者遇上打風落雨壞天氣，善用《頭條揭頁版》APP，就可以足不出戶，一樣可以追蹤香港同成個世界嘅新聞、娛樂、財經、健康等生活資訊，大家快啲晚晚或者日日登入啦，只要一Scan旁邊嘅QR CODE就做到！



KellyChu

