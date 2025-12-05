七仙羽 - 不是見水就發達 | 七仙語

「水為財」的觀念來自於風水學的「山管人丁，水管財」的理論，認為水流等於財富的流動，又以為水能聚集財氣。這個概念來自古代依水而居，風水學中，水具有滋養萬物的特性，正如大自然中水分滋養動植物，賴以生存。無可否認，水孕育萬物，以及水能作為船運、商貿流通有關的渠道。



然而，許多人找屋，以為見到水就好，其實這概念是錯的。



T小姐的生意越做越大，從細屋搬到全海景別墅，花費了幾百萬元裝修超豪華，面對大海景以為日後可以發大達，結果差不多破產！T小姐說又說生意周轉不靈，早前想把屋賣掉，奈何卻賣不出。



Y太的生意本來非常好，平時經常邀請朋友們來家吃飯，朋友們個個讚此屋海景真美……但好景不長，3年後Y太突然破產了。



S小姐之前股票賺了好多錢，搬到了淺水灣大豪宅後，前面是一望無際的大海，自從搬到海景屋後，股票不斷輸錢，投資一直破財，百萬元高職位不保，錢都輸光，還惹了官司。



D生搬到了馬鞍山海景屋，以為現正有地運，但頭頭碰着黑，生意差、身體差，他百思不得其解，明明話馬鞍山風水最好，點解發生這麼多問題？



見水有時未必就來財，有時反而是凶。上述這麼多海景屋有問題，真係巧合？其實大多數面對海的屋子，風險都大，未必發達，但災難反而來的快！下期為大家詳細解釋原因。



七仙羽