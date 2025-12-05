鄧達智 - COVA 聖誕蛋包 | 智智樂GO

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

智智樂GO
智智樂GO
鄧達智
19分鐘前
生活 專欄
　　聖誕蛋包Panettone西方節慶悠久之恩物。考究出處，意大利人普遍相信源自北部米蘭。500年前，名為Toni的整餅師傅炮製甜品期間，焗過火，成為外表微焦，內容包含蜜餞乾果粒的蛋包。Toni之名配合意大利麵包Panne：Pan de Toni（Toni的麵包）；Panettone聲名鵲起。近百多年漸漸成為不單止意大利，甚至整個東南歐、南歐、西南歐、加拿大、美國、澳洲及南美洲（尤其人口佔60%意大利血統的阿根廷），聖誕期間必備包點。

　　Panettone一般稱為蛋包，亦可稱為蛋糕；分別在於製作蛋糕，卻使用發酵麵包的酵母（Yeast），出來效果介乎蛋糕與麵包之間。何解聖誕期間特別受歡迎？外型膨脹觀感吸引，內含蜜餞乾果粒，果甜增食欲，介乎麵包與蛋糕之間符合西方進餐必具麵包，這Panettone提供麵包口感及滿足，既有蛋香又不似蛋糕令肚皮滯脹；適合用作琳瑯滿目聖誕食品中間的調劑。

　　退伍軍人Antonio Cova在貼近馳名世界Scala歌劇院，於1817年建立Caffe Cova，除了高級咖啡，並售各式酒類、高級糕點，風行一時。戰後1950年，搬至今天地址：米蘭高級時裝區域Via Monte Napoleone 8號，取名Cova Montenapoleone，成為意大利同類型歷史最古老集高級餐飲、咖啡店、餅店。1993年，東移至我們香港，創立首間遠東地區COVA HongKong。2013年6月，世上頂級時尚、名酒美食品牌王國LVMH收購。

　　作為32年歷史香港COVA，馳名咖啡餐飲之外，其餅店提供餅食種類繁多；聖誕火樹銀花並聖誕鐘聲近了；路過太子行COVA名店，見多種聖誕餅食紛呈，包裝得體名貴Panettone堆疊如小山，催促佳節腳步近了。

鄧達智

