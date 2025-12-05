查小欣 - 古埃及的前世今生 | 查乜料

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣
21分鐘前
　　在西九故宮的「古埃及文明大展」，凝望着2.8米高的少年法老王圖坦卡門巨像，不禁問何謂得失？圖坦卡門9歲繼位，18歲逝世，有諸多迷團，繼任的宰相和統帥刻意抹去他的官方紀錄，令他在歴史消失3000多年，直至考古學家在帝王谷發現他陵墓才為世人所知，亦因此他的陵墓未遭嚴重盜擾，保存了數千件稀世珍寶，包括著名的黃金面具，以及圖坦卡門的巨像，因重6000磅，要落重本請專業建築師為其建底座，隔時空面世，對來世有強烈信仰的古埃及人來說，圖坦卡門在歷史權鬥中，是得還是失？

　　今次古埃及文物珍藏展有三最：香港歷來規模最大，內容最全面，展期最長，250件珍品橫跨古埃及近5000年歷史，重點必看之一：一套5件的人形「黃色棺」，每一層內外都飾滿墓葬文本和神靈圖像。還有用視覺宣言的阿肯那頓巨像，五官線條誇張拉長，雙顴高聳，以宣告他重塑神聖王權的決心。展上有他王后娜芙蒂蒂的頭像，阿肯那頓逝世後由她繼位，成為女性法老，是古埃及歷史上最具權力的大女主之一。

　　石像、金器、雕塑、繪畫、釉砂器外，還有獻神的還願物貓木乃伊、保持原貌的三角形酸麵包等等。提議參加導賞團，可更有趣味及更深入了解每件展品。

