梁家權 - 牛店不負盛名 | 好味大過天

好味大過天
梁家權
21分鐘前
生活 專欄
　　若不是店前有大大個美食推介「車呔人」標誌，不知底蘊的人，怎會留意這間門面不起眼，從外看不見內裏情況的店子。這就是台北萬華區昆明街蜚聲遠近的「牛店」，一間專門吃台灣牛肉麵的店子。

　　多年前跟台灣文化人舒國治的指引，開始巡吃島上所到之處的牛肉麵，儘管是街頭里巷的家庭小店，也不拘是集團的連鎖店，台北和台南、台東或澎湖，老店或新店，仔細去品嘗，真切體會到簡單的一碗牛肉麵，口味原來可以很不同，繼續巡吃下去肯定有新滋味層出不窮。

　　推門進牛店，已聞到整間店子都瀰漫牛肉香。真懂得布局，麵檔就設在前舖，除了淥麵放湯都讓食客一目了然之外，牛味散發出來更激發食欲。據多年來在台灣吃牛肉麵的經驗，牛肉的肉味分別不大，甚至連軟韌度也沒有出現極端不同，味道的差異其實在於所熬製的紅燒汁和湯頭。

　　憑目測和傳來的香味，精華應該是清湯，看到點菜紙上有淨牛肉湯，小碗賣110元新台幣，二話不說便先來一碗。香港中環九記牛腩也有「金牌上湯」，但味道相當濃，只宜作粉麵添湯之用，而台北牛店的牛肉湯，直情可以淨飲，相當可口。

　　牛店的招牌出品是每日限量的「極品紅燒滿福牛肉麵」（見圖），小鍋的紅燒汁浸着牛腱、腱子心、牛筋和牛肚，清湯麵另上，當然還有一小碟不能缺少的酸菜。當店家捧來時，才知道自己太衝動，因為那碗清湯麵的麵湯滿溢，呷一口，味道與淨牛肉湯全無二致，根本毋須多叫一碗清湯。

　　吃紅燒汁的滿福牛肉麵，若想保留清湯，可請店家給隻小碗，逐次把小撮麵條放進小碗，加入適量紅燒汁，撒點酸菜拌着吃，偶爾送一口清湯，吃起來口味會覺得更豐富。牛店，的確不負盛名。

梁家權

梁家權 - 重拾兒時抹茶香 | 好味大過天
　　「係唔係我細個時食過？」小兒吃了兩口抹茶卷，忽然有此一問，倒考起了，有帶過他來美麗華廣場一期4樓吃過東西嗎？這天他要到日本抵買品牌服裝店買衫，期間在商場吃點東西，卻發覺味道似曾相識。抬頭看餐廳招牌大大個字：「宏」，才醒起以前的確幫襯過，但地點卻在佐敦。問店員，確認是同一間店子。 　　驟眼看以為是快餐店格局，查實有點似日本當地商場優閒咖啡座的布置。牆上掛使用日本國產米的木牌標記，餐膳和甜品
2025-11-28 02:00 HKT
好味大過天