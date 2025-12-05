Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥華章 - 松露飄香 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麥華章
21分鐘前
　　又到松露飄香時節。每年10至12月，我最為雀躍，因是世上最受追捧珍貴食用菌白松露的當造期，作為白松露癡的我，便會吃個大快朵頤，盡情飽嘗這人間美食。

　　散發細膩而深邃香氣的白松露向被稱為餐桌上的白鑽，其矜貴之處是純屬野生，無法人工培植，須在特定自然環境下成長，通常長於地下約1米深處，依附橡樹、榛樹等樹木根部，由松露獵人帶同狗隻去搜掘。意大利由西北部Piedmont至中部的Tuscany及Umbria均產白松露，當中以前者的最有質素，當地小城阿爾巴（Alba）向是白松露雜散地，久而久之，該地區出產的白松露便統稱阿爾巴白松露。

　　白松露每年收成多寡，全靠天意，聞說今年收成較好，不過價格並無下降，反較去年微升5%。香港供應白松露入饌的西餐廳當中，以意大利餐廳Sabatini最知名，今年其白松露取價每克港幣188元，一碟菜式加上5克白松露，單是白松露收費（連10%服務費）便要過千元。日前，我相熟的意大利葡萄酒供應商BuonVino老闆Tom Lam，通過Piedmont的朋友Icardi酒莊莊主Mariagrazia空運來阿爾巴白松露，每克成本連運費僅港幣58元，相當抵吃。

　　是夜阿Tom親於其酒舖為我們下廚，炮製以白松露入饌的菜式。他深知白松露最佳吃法是「簡單就是美」，以簡單食材去凸顯白松露的獨特芳香。當晚我們5人吃了兩顆共重85克的白松露（見圖），每人吃上17克，人均所費僅約1000元，菜式包括蘑菇湯、炒滑蛋、牛油汁全蛋麵及煎牛柳。當在這些簡單菜式上刨下片片白松露時（見圖），滿室飄香，菜餚的熱力令松露香味發揮淋漓盡致，直令我有飄然欲醉之感。那麼，如你問我如何形容白松露這氣味，我只能以感覺是混合泥土、大蒜、煤氣、蜜糖與禾稈草的氣味去形容，就是這種馥郁芬芳，令我趨之若鶩，如癡如醉！

