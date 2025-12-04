潘雄威 - 牙籤能清潔牙齒嗎？ | 乳齒童時

牙籤歷史悠久，不同地方和文化有不同的種類和款式，全部都是用來清理進食後藏於牙縫的食物殘渣。



牙縫是三角形，但一般牙籤是圓形，有些是長或正方形，所以不能完全吻合牙縫形狀。牙籤是硬的，物料多是木和竹，也有塑膠，放進牙縫若用力過度或方向不正確可以弄傷牙肉，甚至磨損牙腳。有些人因牙肉萎縮嚴重，牙縫闊大，每次飯後都藏着大量肉和菜，很不舒服，蠻力用牙籤插入牙縫，將牙縫兩邊的牙腳嚴重磨損。所以用牙籤要選擇物料比較鬆軟而體積纖幼的款式，使用時亦要輕力和小心。



我自己也有用牙籤的習慣，飯後清理攝在牙縫裏堅韌的肉和菜纖維。中國人飯後在餐桌上用牙籤十分普遍，文化一般也被接受，但西方人就不同，比較少在人面前用牙籤。有些人覺得在別人面前用牙籤不雅，會用手遮口，也有人一於舒服至上，不介意觀瞻！



出街食飯，餐廳在桌上提供的牙籤款式參差，未必合用。越來越多人自備牙籤，也有用尾部是牙籤的牙線叉、牙縫刷，用餐後能即時有效地清除牙縫食物殘渣。



牙籤其實不能清潔牙齒，只可以把堆攝在牙縫的食物殘渣推出，令人舒服一點，有時攝得緊密的筋和植物纖維牙籤也清不盡，而真正清潔牙齒始終要回到家裏，用牙刷牙線及牙縫刷。



潘雄威