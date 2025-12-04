KellyChu - 10歲子立志做消防員﹕冀再沒有人死於火海 菲傭護少主魂斷宏福苑 聖誕返鄉團圓夢碎 | Executive日記

多名外傭不幸於大埔宏福苑5級大火中離世，遠在菲律賓嘅傳媒和民眾都心繫同胞，關注事件。其中有報道指出，40歲菲傭Maryan Pascual Esteban在照顧傭主5歲女童時不幸殉職，佢原計劃今個月16日返鄉，與爸爸媽媽和10歲嘅兒子慶祝聖誕，如今天人永隔，遺下滿門思念。仔仔亦立志成為消防員，希望再沒有人死於火災。



據報Maryan已經嚟咗香港工作有4年時間，再之前就喺黎巴嫩工作過10年，係屋企嘅經濟支柱。佢原定於今個聖誕前返國，與家人慶祝爸爸生日及聖誕佳節。爸爸Jaime得悉噩耗後，至今仍不能接受女兒離世消息，表示：「我們整晚都睡不着。」



屋企人指，火災發生前兩日先同Maryan傾過電話，當時佢仲提醒大家要注意身體，並興奮講到即將返鄉嘅計劃，怎料這通電話竟成永別。媽媽悲嘆：「我們本來會有一個開心的聖誕節，但一切都變了。」



菲律賓移民工人事務部稱，Maryan係喺照顧僱主5歲女童時不幸殉職，形容佢係一位「女英雄」，並承諾會向家屬提供經濟援助。菲律賓當局正加速辦理遺體運送手續，預計需時3至4個星期。



Maryan遺下嘅10歲仔仔居於黎剎省凱恩塔，將獲海外勞工福利署（OWWA）提供獎學金，直至完成大學學業。OWWA亦鼓勵他努力讀書，以完成母親心願。仔仔被問及將來志願時，表示想成為消防員，「希望再沒有人死於火災」。



