Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 吸入濃煙的解藥 | 輕鬆養生

輕鬆養生
輕鬆養生
小董
8小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　你們安好嗎？小董每天工作忙碌，多年來都沒有時間看新聞電視，但自從上星期開始，我縱然在診所睇症，也會開着手機留意你們的狀況。每一趟看到有生還者被救出都為你歡呼；每一具屍體抬出也默默送上祝福。身為中醫，似乎在這場災難中除了跟所有百姓一樣捐款、捐物資，就好像甚麼也做不了，感覺自己有點無能。

　　我打從火災的第2天開始，便跟許多不同的團體聯絡上，希望率領我的團隊親身到場，帶備所有能應用的醫藥為有需要的人士作出協助，可是，一句「走流程」！把我們都打沉了。作為今年保良局醫療服務顧問的我，幾天前便以義工的身份前往大埔區幫助派發物資，由於義工人數不少，我便獨個兒走向那些默默坐在一邊的受災者，他們每一個人的臉上都滿布哀愁，我真的不知道開口的第一句說話該是甚麼，我上前、蹲下，把一雙手輕輕的握着他們……他和她沒有抬頭望向我，但當感受到我雙手的溫度後，眼淚就淌下了。

　　曾經閱過以下這段文字：「香港人真的是一個很奇妙的存在。表面上，我們總是帶着一點刻薄、一點冷漠，有時甚至會讓人覺得咄咄逼人。但只要你願意多看一眼，就會發現——在那些最細微的縫隙裏，我們其實藏了很多溫度。在街角，會有人悄悄提醒你鞋帶鬆了；在地鐵上，有人會示意你背包沒拉好；在你以為自己孤單地在街上哭時，會有一隻手默默塞來一包衛生紙。然後那個陌生人依舊是面無表情，連一句多餘的話都沒有，轉頭就走。」明白了！心地善良的香港人，我們一起闖過這難關！

　　給你們一個「吸入濃煙的解藥」：沙參12克、桑葉12克、麥冬20克、甘草6克、枇杷葉6克、杏仁10克、百合15克、熟地黃12克、炒白灼12克、桑白皮9克、黃芩6克、羅漢果10克、菊花12克。5碗水煲45分鐘，分早晚飲，連服7天，能滋陰潤肺、清熱生津。小董希望在大埔區的中藥材店能免費提供煎藥服務，為痛失家園的他們送上一點溫暖。謝謝香港人！

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
14小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民今晨9時起陸續回家執拾
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
影視圈
14小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
17小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
15小時前
更多文章
小董 - 多發性肉瘤 | 輕鬆養生
　　一位年輕母親攜9歲幼女來求診，她言語中充滿希望和擔心：「女兒自出生以來身體不同部位皆長出一顆顆如波子大的肉瘤，沒啥大感覺但偶然痕癢，小朋友抓得起勁便皮開肉爛，甚至血肉模糊，看過不少專科，說法不同，有的說是肉瘤、粉瘤；也有人說是小董早陣子寫過的『蟹足腫』，吃藥加打針，她都已經害怕得狂哭，沒辦法了，最後找到你⋯⋯」 　　小女孩頸項及頭額也長出這些小東西，小董逐一檢查之後診斷為「多發性肉瘤」。
2025-11-26 02:00 HKT
輕鬆養生