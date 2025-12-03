小董 - 吸入濃煙的解藥 | 輕鬆養生

你們安好嗎？小董每天工作忙碌，多年來都沒有時間看新聞電視，但自從上星期開始，我縱然在診所睇症，也會開着手機留意你們的狀況。每一趟看到有生還者被救出都為你歡呼；每一具屍體抬出也默默送上祝福。身為中醫，似乎在這場災難中除了跟所有百姓一樣捐款、捐物資，就好像甚麼也做不了，感覺自己有點無能。



我打從火災的第2天開始，便跟許多不同的團體聯絡上，希望率領我的團隊親身到場，帶備所有能應用的醫藥為有需要的人士作出協助，可是，一句「走流程」！把我們都打沉了。作為今年保良局醫療服務顧問的我，幾天前便以義工的身份前往大埔區幫助派發物資，由於義工人數不少，我便獨個兒走向那些默默坐在一邊的受災者，他們每一個人的臉上都滿布哀愁，我真的不知道開口的第一句說話該是甚麼，我上前、蹲下，把一雙手輕輕的握着他們……他和她沒有抬頭望向我，但當感受到我雙手的溫度後，眼淚就淌下了。



曾經閱過以下這段文字：「香港人真的是一個很奇妙的存在。表面上，我們總是帶着一點刻薄、一點冷漠，有時甚至會讓人覺得咄咄逼人。但只要你願意多看一眼，就會發現——在那些最細微的縫隙裏，我們其實藏了很多溫度。在街角，會有人悄悄提醒你鞋帶鬆了；在地鐵上，有人會示意你背包沒拉好；在你以為自己孤單地在街上哭時，會有一隻手默默塞來一包衛生紙。然後那個陌生人依舊是面無表情，連一句多餘的話都沒有，轉頭就走。」明白了！心地善良的香港人，我們一起闖過這難關！



給你們一個「吸入濃煙的解藥」：沙參12克、桑葉12克、麥冬20克、甘草6克、枇杷葉6克、杏仁10克、百合15克、熟地黃12克、炒白灼12克、桑白皮9克、黃芩6克、羅漢果10克、菊花12克。5碗水煲45分鐘，分早晚飲，連服7天，能滋陰潤肺、清熱生津。小董希望在大埔區的中藥材店能免費提供煎藥服務，為痛失家園的他們送上一點溫暖。謝謝香港人！



學貫中西的大愛中醫師博士

小董