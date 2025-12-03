Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 上海的聖誕氣氛 | 好好過日子

李純恩
8小時前
生活 專欄
　　這次旅行團共四日三夜，前兩晚住蘇州，最後一晚到上海，住在靜安香格里拉酒店。這家酒店十幾年來不知住了多少次，熟悉如回家。

　　反正到了上海，便多留幾天。這天吃完午飯，團友們出發去機場，我再逗留一個星期，會會朋友。朋友們知道我來了，約會紛至沓來，日程一下排滿，還挺忙。

　　十二月了，上海各處的聖誕氣氛已濃得化不開，大街大商場固然布置得盡善盡美，許多小街小店也都各盡心思布置，精緻可愛。還有聖誕集市，小攤小檔上都在賣聖誕飾物和禮品，上海人扶老攜幼，有的還帶着家中貓狗，十分熱鬧。那天是周末，在「吉士星座」吃完晚飯之後去新天地一帶走走，那裏更是火樹銀花人頭攢湧，各種餐廳酒吧和商舖也都花盡心思做聖誕布置，務使自家的門面耀目生輝，成為打卡熱點，人多得摩肩擦踵，但又不覺嘈雜，置身其中，自然感受到普天同慶的歡樂。

　　這種聖誕氣氛勝過許多國家地區。大概也就是上海了。想起前幾年有些地方的人呼喊抵制聖誕，「不過洋節」，還真有人上當。但上海人不上當，上海的聖誕氣氛一年比一年濃烈。這其實也不關宗教的事，只是人們對歡樂的追求。過年過節都是歡樂的事情，只要辦得高興就是，分甚麼中節與洋節？那些說要抵制聖誕的人又個個會過元旦，過元旦又不說是「過洋節」了。可見「民族主義」和「民族氣節」是兩回事。還是上海人日子過得通透。

李純恩

更多文章
