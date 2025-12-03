Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 星期出生算命法 有玄機 | 李居明大師會客室

李居明
8小時前
生活 專欄
　　你是星期幾出生的？很多人都不知道，馬上要找出來！原來與你一生命運有關！因為你在星期幾出生，與北斗七星「七曜」有關，這顆星曜代表你生生世世的印記，也代表你獲得宇宙能量的方位。

　　你不知自己出生日是星期幾，可在網上找。輸入西曆出生年月日，然後打「星期」這兩個字，然後按下「輸入」，這樣就可以找到你是星期幾出生。

　　星期一出生的人，多俊男美女，且較看淡名利。

　　星期二出生的人，有優雅的外表和尊貴的氣質，是「萬人迷」！不過，他們是購物狂兼破財王，消費能力高，去旅行最重要是去購物。

　　星期三出生的人，是憂鬱的富豪，很喜歡思考，愛閱讀，年紀輕輕已比較老成，有潛質成為哲學家和文學家。永遠上班遲到，不喜歡返朝九晚五固定工作。

　　星期四出生的人，不但有移民運和旅遊運，而且性格開朗樂觀，所以通常是最長壽。 

　　星期五出生的人最容易被騙！他們是一星期中積聚最多憂鬱，容易不開心的人，他們對愛情是開放，比較任性，容易被騙受傷。

　　星期六出生的人，是晚婚主義者，他們喜歡工作賺錢，其他事也不是很關心。在愛情方面很固執，對自己、對別人要求過高，不容易接受別人意見。

　　星期日出生的人，傾向比較快樂及悠閒，但不擅理財。西方認為安息日出世的人和宗教有緣，是神的兒子，他不用怎樣理財，因為有很多錢花。

　　你是星期幾出生的？不妨來測試一下自己的性格。

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

