KellyChu - 劉慕裳空手道世錦賽首奪金 拼盡全力盼換正能量慰港人 | Executive日記

香港空手道代表劉慕裳（Grace）周日在埃及開羅舉行嘅空手道世錦賽奪得女子個人形項目冠軍，成為港隊史上首名空手道世界冠軍。佢賽後拍片講述自己心情，指出賽前已經好希望如果拎到金牌，唔係只為自己圓夢，而係可以帶到少少正能量畀香港人，「那怕是一秒鐘嘅開心，都希望大家能夠感受到。」



Grace喺今屆空手道世界賽女子個人形一路過關斬將，先於小組賽擊退來自馬來西亞及葡萄牙嘅選手，隨後又再擊退國家隊對手躋身8強。休息一日後仍是氣勢如虹，面對東道主及希臘對手均發揮穩定，一路殺入決賽。最後一役再遇宿敵日本「世二」名將尾野真步，以大比數46.1︰43.3擊敗對方，首奪「世界冠軍」，連同今季奪得嘅「亞洲冠軍」及「世運會冠軍」以及WKF超聯「年終總冠軍」，Grace可以說是圓滿收季。



當被問及這一世界冠軍頭銜對香港嘅意義時，Grace話語中滿是牽掛，「這是新的紀錄，更是一段新的歷史。最近香港發生了火災，實在太令人痛心了。我想在這裏拼盡全力，為正經歷傷痛的香港市民帶來少少正能量」。



KellyChu