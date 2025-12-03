KellyChu - 劉慕裳空手道世錦賽首奪金 拼盡全力盼換正能量慰港人 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
8小時前
　　香港空手道代表劉慕裳（Grace）周日在埃及開羅舉行嘅空手道世錦賽奪得女子個人形項目冠軍，成為港隊史上首名空手道世界冠軍。佢賽後拍片講述自己心情，指出賽前已經好希望如果拎到金牌，唔係只為自己圓夢，而係可以帶到少少正能量畀香港人，「那怕是一秒鐘嘅開心，都希望大家能夠感受到。」

　　Grace喺今屆空手道世界賽女子個人形一路過關斬將，先於小組賽擊退來自馬來西亞及葡萄牙嘅選手，隨後又再擊退國家隊對手躋身8強。休息一日後仍是氣勢如虹，面對東道主及希臘對手均發揮穩定，一路殺入決賽。最後一役再遇宿敵日本「世二」名將尾野真步，以大比數46.1︰43.3擊敗對方，首奪「世界冠軍」，連同今季奪得嘅「亞洲冠軍」及「世運會冠軍」以及WKF超聯「年終總冠軍」，Grace可以說是圓滿收季。

　　當被問及這一世界冠軍頭銜對香港嘅意義時，Grace話語中滿是牽掛，「這是新的紀錄，更是一段新的歷史。最近香港發生了火災，實在太令人痛心了。我想在這裏拼盡全力，為正經歷傷痛的香港市民帶來少少正能量」。

KellyChu

領展推出多項寬減措施。
KellyChu - 領展寬減廣福商場及宏福苑車位月租 | Executive日記
　　領展將向廣福商場商戶及宏福苑停車場月租車位客戶，分別提供租金及停車場月租寬減措施，包括租金減免、彈性繳付安排，以及豁免因延遲付款而產生的利息及服務費。寬減措施將持續至租約完結或最多12個月。 　　此外，領展亦已推出多項額外措施，包括全天候開放廣福商場設施並提供物業管理服務，以支援持續進行的救援及善後工作；豁免宏福苑停車場月租車位客戶12月份的租金，並於年底前在指定領展停車場提供替代泊車安
8小時前
Executive日記
市民獻花悼念遇難者。
KellyChu - 九龍殯儀館請來 慰遺屬心靈 遺體修復師來港 助死難者好走 | Executive日記
港產片《破．地獄》有一句台詞，觸動不少人：「生人都要破地獄。」遺體修復師係一種並不多人認識嘅職業，佢哋嘅使命係透過專業技術，讓往生者盡量以完整嘅遺體，走最後一程。九龍殯儀館請來台灣遺體修復師郭璋成團隊，修復大埔火災遇難者嘅遺體，不收分文。佢哋本周內抵達香港。 　　九龍殯儀館總經理甘亮話，兩年前到台灣交流，接觸到郭璋成老師，由於香港較少大型災難事故，故欠缺遺體修復嘅專才。今次是台灣團隊第一次來
8小時前
Executive日記