KellyChu - 善款不扣行政費繼續援助 公益金發放3198萬助大埔災民 | Executive日記

KellyChu
2小時前
大埔5級火發生後陸續有企業慷慨捐出善款支援災民，據報本港和內地各大企業累積捐助款項至少已達12.6億元，而香港公益金在上周四迅速成立的「公益金及時雨大埔火災援助基金」，截至昨天已有1821戶受影響住戶登記申請緊急援助，基金並已迅速向1599個住戶發放援助金合共港幣3198萬元，其餘222個申請正在處理中。

　　香港公益金為大埔宏福苑5級火災的受災家庭及人士提供即時經濟援助，透過上述基金向每位死者家屬發放港幣5萬元慰問金，並向每個受影響住戶發放港幣2萬元援助金，協助居民渡過難關。基金將透過社署向死者家屬陸續發放慰問金。

　　公益金感謝及時雨8間批核中心全力幫助，並衷心感謝各界熱心人士慷慨捐助，所有籌得善款，不會扣除任何行政費用，全數用於資助受火災影響的家庭及人士，以解他們燃眉之急。

迪士尼捐逾千萬

　　此外，華特迪士尼公司昨日宣布捐出逾1000萬元支援受大埔火災影響社群，重點提供尤以兒童及家庭為對象的即時援助及持續復元工作。迪士尼表示，捐款將撥予4個註冊非牟利機構，包括保良局、香港青年協會、香港紅十字會及香港聖公會福利協會，特別為受影響的兒童及家庭提供緊急援助、臨時住宿、情緒輔導及復元項目。

KellyChu

TBMG雪纖瘦醫療健康集團捐出100萬支援大埔宏福苑居民。
KellyChu - TBMG雪纖瘦捐百萬支援宏福苑災後重建 | Executive日記
　　TBMG雪纖瘦醫療健康集團捐出100萬支援大埔宏福苑居民。集團表示，為支援災後救援及重建工作，將捐出100萬予政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。 　　集團稱，近日大埔宏福苑發生嚴重火災，造成多戶居民受影響，集團全體仝人對災情深感關切，謹向受災民眾致以最深切的慰問，願逝者安息、傷者早日康復。集團亦向每一位在前線奮戰的消防人員、醫療團隊及所有參與災後救援的志願者，致以最崇高的敬意。他們深信在
2小時前
