甘蕎因 - 品牌重塑 | 鏞融芯語

眨眼已踏入12月，想借這個時刻，與大家分享鏞記在明年即將迎來的一場重大蛻變——品牌重塑（Rebranding）。



上月，我們剛慶祝鏞記邁向第84年。一路走來，我常常思考，鏞記的金漆招牌固然響亮，但在這個視覺主導的時代，除了招牌的大字，我們能否讓人「一眼就認得」？鏞記，究竟屬於甚麼顏色？



多年來，我們的包裝設計雖各具特色，但少了鮮明的企業代表色（Corporate Color）。加上在國際市場，中文「鏞記」與英文「Yung Kee」的並存造成識別模糊。而品牌重塑的意義，在於建構清晰、統一且具辨識度的品牌形象（Brand Identity）。



重塑過程中，我們曾在充滿懷舊情懷的「北魏書體」與獨特的「林語堂書法」間抉擇。經品牌顧問 Henry 深入分析，我們找到了答案。北魏體代表了香港八十年代的時代記憶，但林語堂先生的書法，卻兼具了「中西合璧」的靈魂，他的文字風格活潑而不古板，這種既有深厚國學底蘊，又具備西方創新視野的特質，與鏞記堅守傳統粵菜同時不斷與時並進的精神，不謀而合。



因此，我們決定以林語堂的書法作為核心標誌。這不僅是字體的選擇，更是文化精神的呼應。他於1979年題下「鏞記酒家天下第一」的「一」字，成為我們重要的設計靈感來源。「一」是書法的起點，講究力度與重心，是所有筆畫的根基。這正如鏞記的炭燒工藝與味道哲學，不在繁，不在多，而在於基礎之穩與細節之深。這一筆，道出了我們「始於一味，成於一心」的堅持。



有了「形」，還要有「色」。我們從招牌菜「炭燒燒鵝」中，提煉出全新的品牌色：「炭火丹」（Charcoal Flame）。這是炭爐中央最穩定的核心溫度；是燒鵝出爐時皮面油亮的光澤；也是廚師在爐光微閃下的專注。配合象徵文化底蘊的「鏞墨黑」、代表榮譽的「牌匾金」，以及取自宣紙色澤的「紙本白」，構建出完整的視覺系統。



全新的品牌形象將於2026年正式推出。品牌重塑並非否定過去，而是將歷史能量重新整合。無論外在如何蛻變，鏞記以「味、藝、情、禮」為精髓的初心不變。我們希望，未來的鏞記不止是一家間酒家，而是一個承載香港情懷、融合中西文化、始終如一的品牌象徵。



最後，在分享品牌新里程的同時，心裏卻惦掛着近日香港發生的嚴重火災。水火無情，這場意外令許多市民痛失家園，我們對此深感難過。鏞記植根香港八十多載，與這座城市同呼吸、共命運。在此，我謹代表鏞記向受影響的居民致以最深切的慰問，並向英勇的消防及救援人員致敬。願受災市民能早日走出陰霾，重建家園。



鏞記酒家行政總裁

甘蕎因