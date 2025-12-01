李丞責 - 水晶鏈斷了 是不好兆頭？ | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士，最近我戴的水晶忽然斷掉了，珠子散落一地，請問是不是不好的兆頭？該如何處理？
在中華傳統文化中，對於貼身佩戴的玉石、護身符或風水物品若發生破損，往往有一種更溫暖的解讀，那便是「擋災」。
民間自古流傳許多「碎玉保平安」的說法。相傳古代有將士在戰場上遭遇險境，歸來後發現胸前的玉佩已離奇震碎，人卻毫髮無傷。《列子·湯問》中記載，有人佩戴玉器，玉碎而人無恙，被認為是玉替主人吸走災氣；《韓非子》亦提到「玉碎人全」的觀念，象徵玉能代人承受不利。因此，同為天然礦石的水晶斷裂，很可能不是預示災難將至，而是它已經為你化解了一次潛在的危機。
再者，世間萬物皆有其物理壽命，飾品也不例外。繩線的磨損、溫度的變化、不經意的拉扯，都可能導致斷裂。人與物的相遇是一場緣起，而分離則是緣滅。這串水晶在特定的時間來到你身邊，陪伴你經歷了喜怒哀樂。它的斷裂，或許只是在溫柔地提醒你：它陪伴你的這段旅程已經圓滿完成了。
請記得，水晶的能量能輔助人產生正念，但真正主宰命運走向的，終究是人自身的意念。不要因為這件事過份恐懼，散落的珠子，請懷着感恩的心將它們拾起，可以將這些珠子淨化後放入精緻的袋子裏妥善收藏，作為一段回憶的紀念；也可以挑選幾顆狀況良好的珠子，重新設計成新的吊墜或手鏈，賦予它新的生命。
