Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 水晶鏈斷了 是不好兆頭？ | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

問：李博士，最近我戴的水晶忽然斷掉了，珠子散落一地，請問是不是不好的兆頭？該如何處理？

　　​在中華傳統文化中，對於貼身佩戴的玉石、護身符或風水物品若發生破損，往往有一種更溫暖的解讀，那便是「擋災」。

　　​民間自古流傳許多「碎玉保平安」的說法。相傳古代有將士在戰場上遭遇險境，歸來後發現胸前的玉佩已離奇震碎，人卻毫髮無傷。《列子·湯問》中記載，有人佩戴玉器，玉碎而人無恙，被認為是玉替主人吸走災氣；《韓非子》亦提到「玉碎人全」的觀念，象徵玉能代人承受不利。因此，同為天然礦石的水晶斷裂，很可能不是預示災難將至，而是它已經為你化解了一次潛在的危機。

　　再者，世間萬物皆有其物理壽命，飾品也不例外。繩線的磨損、溫度的變化、不經意的拉扯，都可能導致斷裂。人與物的相遇是一場緣起，而分離則是緣滅。這串水晶在特定的時間來到你身邊，陪伴你經歷了喜怒哀樂。它的斷裂，或許只是在溫柔地提醒你：它陪伴你的這段旅程已經圓滿完成了。

　　請記得，水晶的能量能輔助人產生正念，但真正主宰命運走向的，終究是人自身的意念。不要因為這件事過份恐懼，散落的珠子，請懷着感恩的心將它們拾起，可以將這些珠子淨化後放入精緻的袋子裏妥善收藏，作為一段回憶的紀念；也可以挑選幾顆狀況良好的珠子，重新設計成新的吊墜或手鏈，賦予它新的生命。

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
8小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
2小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
17小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
7小時前
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
突發
9小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
11小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
17小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
00:25
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
社會
15小時前
更多文章
李丞責 - 雀鳥入宅 吉凶有別 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士，我在英國的房子屋頂有燕子築巢，請問屋頂有鳥巢對風水是否有影響？ 　　風水學認為動物對「氣場」比人類敏感。燕子極具靈性，築巢選址挑剔，必選通風好、光線足、氣場穩之地。燕子選中你家，證明該處磁場穩定，適合居住，人也自然身心安康。燕子帶「陽氣」，能帶動家宅生氣，寓意人丁興旺。 　　俗語云：「燕子不進愁家門」，燕子自古被視為吉祥的「玄鳥」，象徵富貴與家庭和睦。最著名的典故是唐代劉禹
2025-11-24 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱