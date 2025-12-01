KellyChu - 沉着應對大埔世紀火災 消防副處長陳慶勇獲讚「香港之子」 | Executive日記

大埔世紀火災發生後，香港人無不痛心疾首，大家除咗關注受災居民嘅需要之外，公眾人物以至政府官員在這關鍵時刻嘅一舉一動，亦備受矚目。其中代表消防處向傳媒發放訊息嘅消防處副處長陳慶勇，因表現冷靜而有條不紊，面對各大中外媒體皆能應答自如，獲網民一致大讚非常專業，更被翻出超強學歷背景。



陳Sir多次代表消防處現身在鏡頭面前，向心急如焚嘅公眾和媒體交代火災最新進展，他不但處變不驚，更能以流利英文應對外媒提問，得到大家一致認同和欣賞。網民紛紛在社交平台留言，「再一次向陳sir致敬，每一次出嚟講嘢都唔會拖泥帶水，清晰易明，簡單直接」、「感受到實事實幹」、「面對每位記者的提問都有條不紊認真解答，句句鏗鏘有力」、「仲要態度誠懇」。



有指陳Sir是名副其實「高材生」，出身本港名校喇沙書院，會考取得8A1B嘅好成績，更是香港大學聖約翰學院宿生，有校友透露：「佢係我哋港大St. John’s College學兄，人品好，讀書叻，運動勁，希望大家為佢同佢嘅同袍祈禱！」亦有認識他為人嘅網友說：「認真講番句，佢係一個真心有heart嘅人，對人對家庭對朋友做事都係！我可以用我本人做證！」有人留言大讚「文又得、武又得，香港之子」。



翻查資料，陳慶勇服務消防處逾25年，去年更獲特區政府頒授香港消防事務卓越獎章。事實上陳Sir面對傳媒亦有至少10年嘅豐富經驗，在其多年工作裏面曾就多個重要事故主持傳媒發布會。



KellyChu