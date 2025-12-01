Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 沉着應對大埔世紀火災 消防副處長陳慶勇獲讚「香港之子」 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

大埔世紀火災發生後，香港人無不痛心疾首，大家除咗關注受災居民嘅需要之外，公眾人物以至政府官員在這關鍵時刻嘅一舉一動，亦備受矚目。其中代表消防處向傳媒發放訊息嘅消防處副處長陳慶勇，因表現冷靜而有條不紊，面對各大中外媒體皆能應答自如，獲網民一致大讚非常專業，更被翻出超強學歷背景。

　　陳Sir多次代表消防處現身在鏡頭面前，向心急如焚嘅公眾和媒體交代火災最新進展，他不但處變不驚，更能以流利英文應對外媒提問，得到大家一致認同和欣賞。網民紛紛在社交平台留言，「再一次向陳sir致敬，每一次出嚟講嘢都唔會拖泥帶水，清晰易明，簡單直接」、「感受到實事實幹」、「面對每位記者的提問都有條不紊認真解答，句句鏗鏘有力」、「仲要態度誠懇」。

　　有指陳Sir是名副其實「高材生」，出身本港名校喇沙書院，會考取得8A1B嘅好成績，更是香港大學聖約翰學院宿生，有校友透露：「佢係我哋港大St. John’s College學兄，人品好，讀書叻，運動勁，希望大家為佢同佢嘅同袍祈禱！」亦有認識他為人嘅網友說：「認真講番句，佢係一個真心有heart嘅人，對人對家庭對朋友做事都係！我可以用我本人做證！」有人留言大讚「文又得、武又得，香港之子」。

　　翻查資料，陳慶勇服務消防處逾25年，去年更獲特區政府頒授香港消防事務卓越獎章。事實上陳Sir面對傳媒亦有至少10年嘅豐富經驗，在其多年工作裏面曾就多個重要事故主持傳媒發布會。

KellyChu

最Hit
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
8小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
2小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
17小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
7小時前
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
突發
9小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
10小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
17小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
00:25
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
社會
15小時前
更多文章
全紅嬋拍片為香港打氣加油。
KellyChu - 全紅嬋拍片鼓勵大埔災民﹕你們真的很棒 | Executive日記
　　來自廣東湛江的奧運金牌跳水運動員全紅嬋，一直以來在全國擁有極高人氣，佢近日親自拍片向大埔火災居民送上打氣說話，表示睇到新聞之後心裏特別難過，並以自己訓練時也會遇到困難為例子，鼓勵災民堅持不退縮，勇敢跨越今次難關。 　　全紅嬋說：「這幾天看到香港火災的新聞，我心裏特別難過，也特別牽掛你們。我知道現在一定是很難捱的時刻，但請一定不要害怕，不要放棄。就像我在訓練時遇到困難一樣，只要堅持住，不退
7小時前
Executive日記