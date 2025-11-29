葉澍堃 - 銅鑼灣「La Volta」 食性價比高意大利餐 | 葉Sir食經

最近食了兩頓稱心滿意的意大利餐，一頓在跑馬地的隱蔽小店，另一頓在銅鑼灣蘭芳道9號開業不久的「La Volta」，「La Volta」地方不大，可坐約30人，但由於食物質素不錯，加上價錢大眾化，訂位甚難，就算是老闆朋友也無補於事，因為人人都要早上10點上網訂位。老闆Jeffrey跟奧地利名廚Roland Schuller十多年前曾經在銅鑼灣開設名店「The Drawing Room」，今次再度合作，希望是個好的轉捩點（餐廳名字La Volta的意思），大廚Wallace Lo跟Roland合作十多年，是做意菜高手，每天一早準備手打pasta及醬汁，敬業樂業，成功絕非僥倖！



餐廳主打自家製意大利麵，餐單一頁紙，簡簡單單，最適合我等有選擇困難的阿伯，我們點了幾款前菜來分享，包括黑豬火腿配蜜瓜、炸魷魚、牛尾球、牛肉他他及烤西班牙八爪魚等，款款味道不錯，首先食bruschetta意式烤麵包，配軟滑拉絲芝士和松露蜜糖，甜美香脆，一食傾心，前菜我最愛牛肉他他，大廚用意國Fassona名種牛切粒，加上蛋黃、芥末、鹹魚仔及刺山柑，口感味道一流，跟主人家帶來的Solaia意國頂級紅酒是神仙配搭，牛尾球以紅酒炆腍的牛尾作餡，炸得金黃香脆，是佐酒佳品。Culatello火腿蜜瓜最合太座心意，謙謙則把整條八爪魚鬚幹掉一半，直豎拇指，大讚好味。



餐廳手打意大利麵款式甚多，從意大利雲吞、扁麵、結他麵到幹麵條，全部有齊，價錢大眾化，最貴一款也不用200元，我們各自點了自己的心頭好，包括蜆仔扁麵、菇菌意大利麵和結他意粉，菇菌麵有羊肚菌、牛肝菌、香菇及波托貝洛大蘑菇，菇香迷人，食得開心。Chitara結他意粉配幾款意大利番茄，芝士和九層塔也相當不錯。跟着是甜品時間，雖然只有幾款，但各有特色，包括Roland招牌梨撻和提拉美蘇、pear tart皮脆梨香，加上雪糕，甜美迷人，價錢比中環三星名店便宜得多，Tiramisu香滑輕盈，酒香迷人，難怪識食好友鄧達智大讚好食到飛起！餐廳酒單內的意大利紅白酒都是經過精心挑選，是最適合平時飲用的好酒，400、500元一瓶，絕對飲得杯落。



這是頓食得開心愜意的晚餐，前菜、主菜和甜品同樣精彩，價錢公道，難怪經常座無虛席，午市套餐每位$148起，包前菜、主菜及飲品，非常抵食。享受人生其實不用到三星餐廳，只需在「La Volta」般的意大利小館食頓pasta和甜品，飲杯意大利紅酒和咖啡，快樂便是如此簡單，如果訂得到位的話！



葉澍堃

梨撻加上雪糕甜味動人

黑豬火腿配蜜瓜

牛肉他他

晚餐飲的兩款頂級佳釀

炸牛尾球

意式烤麵包配芝士及松露蜜糖

炸魷魚

烤西班牙八爪魚鬚

菇菌意大利麵

結他麵配意大利番茄