林靜 - 港樂露天音樂會 | 紅棉樹下

周三維港之畔，香港管弦樂團的「港樂．星夜．交響曲」露天音樂會在天公作美的秋涼中展開。涼風輕拂，星月交輝，正是「天涼好個秋」的愜意時份。雖是工作日，卻見草地上坐滿了觀眾，我和家人好不容易在邊緣尋得一方空位，卻絲毫不減欣賞美樂的興致。



國際級音樂大師譚盾執棒揮灑，為這場以自然為靈感的音樂會注入無限活力。港樂首席大提琴鮑力卓與低音大提琴林達僑的對話猶如山水相逢，琴弦震顫間盡顯天地韻味。年輕音樂家陳蒨瑩的小提琴化作雲雀清啼，在林間自由翱翔；林喆的敲擊樂則將《臥虎藏龍》的江湖風雨帶到眼前，鏗鏘節奏如劍影交錯。



最令人感動的是現場的觀樂氛圍。左右坐滿攜老帶幼的家庭，父母輕聲為孩子講解樂章，許多小朋友隨着《Bolero》輕快的旋律自然搖擺，在星空下翩然起舞。這正是培養欣賞古典音樂的最佳地方，沒有音樂廳的拘束，只有藝術與自然的完美交融。



壓軸的《1812序曲》轟然奏響，炮聲般的鼓點震撼夜空，將整晚氣氛推向高潮。當最後一個音符在維港上空消散，掌聲如雷動，為這個秋夜畫下完美句點。這場音樂會不僅是聽覺盛宴，更讓我們看見，古典音樂的種子，正以最生動的方式，播撒在新一代的心田。



林靜