梁家權 - 重拾兒時抹茶香 | 好味大過天

「係唔係我細個時食過？」小兒吃了兩口抹茶卷，忽然有此一問，倒考起了，有帶過他來美麗華廣場一期4樓吃過東西嗎？這天他要到日本抵買品牌服裝店買衫，期間在商場吃點東西，卻發覺味道似曾相識。抬頭看餐廳招牌大大個字：「宏」，才醒起以前的確幫襯過，但地點卻在佐敦。問店員，確認是同一間店子。



驟眼看以為是快餐店格局，查實有點似日本當地商場優閒咖啡座的布置。牆上掛使用日本國產米的木牌標記，餐膳和甜品都全是日式，連那杯咖啡的口味都屬於日本風格。



不過，從前的「宏」主打甜品，看來現在兼營多款便餐，有日式三文治拼薯條、蛋包飯、咖喱漢堡扒及咖喱唐揚雞飯；照燒雞串、汁燒牛舌或蒲燒鰻魚炒出前一丁（也可選配枝豆飯），亦有極具特色的蛋白麵，甚至供應兩款定食套餐：牛肉或豚肉壽喜燒、迷你三重丼，兩套餐定食都有前菜和雪糕或蛋糕。



原本只打算吃輕食，但見迷你三重丼有麵豉湯、溫野菜，及包括剁碎吞拿魚生飯、頂級海藻素麵、蒲燒鰻魚飯的迷你三重丼，我點了這個異常吸引的定食，送抹茶軟雪糕；小兒則吃咖喱漢堡扒飯，「無限添飯」下添多碗白飯把碟上咖喱汁蘸清光，甜品就是選了抹茶卷，讓他勾起孩童時代的美味回憶。



「宏」不忘老本行，店前擺甜品蛋糕的櫃位十分當眼，餐牌上佔的篇幅也不少。原來卷蛋有5種口味，除抹茶之外，尚有芝麻、香草、脆脆朱古力、香芋椰香芝士。見小兒吃得津津有味，搶一口來試味，果然不俗，問店員可否買一整條抹茶卷，可是需事先預訂，店內沒有現成的，唯有散買兩件回家。



梁家權