Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家權 - 重拾兒時抹茶香 | 好味大過天

好味大過天
好味大過天
梁家權
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　「係唔係我細個時食過？」小兒吃了兩口抹茶卷，忽然有此一問，倒考起了，有帶過他來美麗華廣場一期4樓吃過東西嗎？這天他要到日本抵買品牌服裝店買衫，期間在商場吃點東西，卻發覺味道似曾相識。抬頭看餐廳招牌大大個字：「宏」，才醒起以前的確幫襯過，但地點卻在佐敦。問店員，確認是同一間店子。

　　驟眼看以為是快餐店格局，查實有點似日本當地商場優閒咖啡座的布置。牆上掛使用日本國產米的木牌標記，餐膳和甜品都全是日式，連那杯咖啡的口味都屬於日本風格。

　　不過，從前的「宏」主打甜品，看來現在兼營多款便餐，有日式三文治拼薯條、蛋包飯、咖喱漢堡扒及咖喱唐揚雞飯；照燒雞串、汁燒牛舌或蒲燒鰻魚炒出前一丁（也可選配枝豆飯），亦有極具特色的蛋白麵，甚至供應兩款定食套餐：牛肉或豚肉壽喜燒、迷你三重丼，兩套餐定食都有前菜和雪糕或蛋糕。

　　原本只打算吃輕食，但見迷你三重丼有麵豉湯、溫野菜，及包括剁碎吞拿魚生飯、頂級海藻素麵、蒲燒鰻魚飯的迷你三重丼，我點了這個異常吸引的定食，送抹茶軟雪糕；小兒則吃咖喱漢堡扒飯，「無限添飯」下添多碗白飯把碟上咖喱汁蘸清光，甜品就是選了抹茶卷，讓他勾起孩童時代的美味回憶。

　　「宏」不忘老本行，店前擺甜品蛋糕的櫃位十分當眼，餐牌上佔的篇幅也不少。原來卷蛋有5種口味，除抹茶之外，尚有芝麻、香草、脆脆朱古力、香芋椰香芝士。見小兒吃得津津有味，搶一口來試味，果然不俗，問店員可否買一整條抹茶卷，可是需事先預訂，店內沒有現成的，唯有散買兩件回家。

梁家權

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前
更多文章
梁家權 - 銅鑼灣發生咩嘢事 | 好味大過天
　　「飲乜嘢？」走進堅拿道西的「大囍麵家」，本來打算吃碗崩砂腩河醫肚，眼角看到牆上貼着的推介：「手打潮州魚蛋河$28」，抵食喎，便改變主意吃魚蛋粉，沒料到店員如此一問，她見我面帶疑惑，補一句：「包一杯飲品！」 　　以為是細細碗的推介套餐，送來時是正常份量，3粒魚蛋，兩片極厚的炸魚片，奶茶也是熱辣辣沖出來的（見圖）。又以為限時限候只限堂食，卻是全日供應，又可以加兩元外賣，還包冷熱飲品，便宜過周
2025-11-21 02:00 HKT
好味大過天