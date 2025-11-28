鄧達智 - 錦田酬恩建醮又十年 | 智智樂GO

自下午傳來大埔宏福苑超級巨火的消息，難以估計人命財產並安居樂業宏願瞬間灰飛煙滅……



一坐數小時，本應聚精會神工作，無奈心繫宏福苑，不斷滑動電話屏面看事態發展，除了關注火災，別的情緒一筆勾銷！



本題關係錦田鄉酬恩建醮；建醮意義是祈求上蒼憐憫，賜福眾生，合境平安。大埔火災狀況，合境不安寧，民心所思所向。錦田鄉酬恩建醮在即，雖非迷信；解民間疾苦諸行為，當尊敬供奉如儀。



錦田鄉十年一屆酬恩建醮盛會，將於本年12月13日正式開幕、啟動。同根同源錦田「元亮祖」，吾鄉屏山「元禎祖」，親兄弟；錦田打醮，吾鄉人尊敬，視作大事。跟別鄉「太平清醮」有分別，錦田鄉建醮，附加「酬恩」二字；酬甚麼恩？中間有段古，一頁有關一方水土民眾存亡的歷史。



話說滿清入主中原，為平定鄭成功以台灣作基地密謀反清復明，在東南沿海推行「海禁令」，再以肅清「海寇」之名，於順治十八年八月在廣東推出「遷海令」，康熙元年二月「初遷」，康熙三年「再遷」，沿海居民必須遷入內陸。在百分之九十九中國人皆農民的歲月，遠離土地無耕無糧，遷海猶如沿海居民一道處死令，流離失所餓死不計其數！



廣東巡撫王來任及兩廣總督周有德先後上疏，力陳遷海累民之苦；康熙八年正月，終獲清廷下令復界，重返家園。至康熙廿二年全面解除海禁，「新安縣」（後易名寶安）民生始漸復常。



錦田鄉人康熙八年復村，廿三年有感周、王二公之恩，建「周、王二公書院」以祀二人功德，翌年釐定十年一屆設壇建醮，超度遷界亡魂，並冠上「酬恩」二字，銘記周、王二公恩德。



鄧達智