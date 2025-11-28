Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖風 - 香港大歌劇院《魔笛》 | 優雅以後

林靖風
3小時前
生活 專欄
　　在香港大歌劇院最新的《魔笛》製作中，觀眾踏入的是一個充滿科技想像的國度，為這一部魔幻經典注入未來美學。透過幾何線條與影像投影重塑飛行與能量流動的效果，讓原本的救贖與試煉故事推往另一個時空。製作團隊亦在敘事結構上加入改造人與人工智能的元素，就如帕米娜公主所述：「這個邪惡改造人向我步步進逼。」在熟悉的神話框架中，編織出自由與身分的當代提問。

　　舞台與服裝設計以未來主義為基調：帕帕基諾的鳥類頭盔可以自在旋轉、夜后手中的圓環流轉着光芒、魔笛響起時的彩色光點與改造人的金屬質感，共同展現了香港團隊的手藝。在塔米諾王子與帕米娜公主迎接火與水的考驗時，旋轉舞台與投影同步推動，為經典場景打造出一場科幻式的體驗。

　　參觀後台讓人真正看見一部歌劇背後完整的創作過程。一場製作能否完整呈現，取決於台前幕後團隊的信念與合作，就如導演穆尼所述：「透過塔米諾和帕米娜二人的關係，我們的演繹繼續體現同一個核心主題：無條件的愛蘊含的力量如何超越死亡。」這一份無私的愛不只存在於劇中角色的旅程中，還體現在香港大歌劇院對藝術的堅持，並以獨特的方式呈現於觀眾的眼前。

