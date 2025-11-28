七仙羽 - 命卦與居住方位的「利」「害」 | 七仙語

上期提到，到底哪個方位旺你？用年份計算出你是甚麽命卦，分東四命及西四命兩種，就選擇適合你命卦的風水房屋。今期再進一步解釋每個方位對不同命卦的「利」和「害」。



東四命的吉方為震、巽、坎、離四個方位。



離命吉方：生氣在東方，天醫在東南方，延年在南方，伏位在北方；凶方：禍害在東北方，六煞在西南方，五鬼在西方，絕命在西北方。



坎命吉方：生氣在東南方，天醫在東方，延年南方，伏位在北方；凶方：禍害在西方，六煞在西北方，五鬼在東北方，絕命在西南方。



震命吉方：生氣在南方，天醫在北方，延年在東南方，伏位在東方；凶方：禍害在西南方，六煞在東北方，五鬼在西北方，絕命在西方。



巽命吉方：生氣在北方，天醫在南方，延年在東北方，伏位在東南方；凶方：禍害在西北方，六煞在西方，五鬼在西南方，絕命在東北方。



西四命的吉方分別為乾、坤、兌、艮四個方位。



乾命吉方：生氣在西方，天醫在東北方，延年在西南方，伏位在西北方；凶方：禍害在東南方，六煞在北方，五鬼在東方，絕命在南方。



坤命吉方：生氣在東北方，天醫在西方，延年在西北方，伏位在西南方；凶方：禍害在東方，六煞在南方，五鬼在東南方，絕命在北方。



兌命吉方：生氣在西北方，天醫在西南方，延年在東北方，伏位在西方；凶方：禍害在北方，六煞在東南方，五鬼在南方，絕命在東方。



艮命吉方：生氣在西南方，天醫在西北方，延年在西方，伏位在東北方；凶方：禍害在南方，六煞在東方，五鬼在北方，絕命在東南方。



若夫妻雙方同為東四命，則吉凶方位相同，容易配合。若不同命卦，則需考慮如何取捨或配合，一般以家中賺錢最多的人為命卦選擇所住屋方位。



七仙羽