李純恩 - 湖邊吃蟹去 | 好好過日子

李純恩
14小時前
　　好了，帶團去陽澄湖吃蟹了。

　　今年因為閏六月，大閘蟹成熟得比往年晚，所以每年一度的吃蟹團也比往年遲了半個月出發。前些天和陽澄湖「湖濱蟹府」老闆劉銀龍通電話，問他蟹的質量，他說時機成熟，大閘蟹膏滿肉壯，非常好。

　　近二十年來，除了「高費」疫情三年，每一年到了這個時候都會飛到陽澄湖邊去幫襯銀龍，因為在他那裏保證吃到正宗的陽澄湖產的大閘蟹，今時今日，這也算是難能可貴的口福了。陽澄湖大閘蟹產量有限，卻被全中國的眼睛都盯着，如果大家都來吃，七天就可以吃斷貨。所以，就算你到了陽澄湖邊，吃到的也未必是陽澄湖大閘蟹。上個月去青島，在一間名店吃飯，前菜有一道熟醉大閘蟹，問店家用的是哪裏的蟹？回說是陽澄湖大閘蟹，我說你不要騙我，她馬上就不響了。

　　去陽澄湖吃蟹也是一種興致，一年一度，專門飛過去吃一頓大閘蟹和湖鮮，像約會一樣。我到了那裏，反而更喜歡那裏的湖鮮，尤其是一條紅燒大鯿魚，濃油赤醬，端上桌一看以為打了芡汁，其實是慢火烹煮，火力將魚皮下的膠汁都逼了出來，濃濃稠稠裏着魚身，魚肉豐腴鮮滑，就這一味就可以送下三碗白飯，吃完心心念念。所以每次到「湖濱蟹府」，其他菜餚我只淺嘗，等的就是這條大鯿魚。至於大閘蟹，我都分給團友吃，自己則另外在那裏訂了蟹，臨上飛機那天他們會送到上海酒店或機場，托運帶回香港，當晚在家裏，溫酒調醋，大快朵頤，若是那晚天氣冷一點，這頓蟹就更加吃得暢快淋漓。

