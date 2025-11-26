Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 「港話通」 | 好好過日子

好好過日子
李純恩
3小時前
生活 專欄
內容

　　在AI時代，上網找AI幫手的事情必定越來越多。這天跟朋友聊天，講起AI的應用程式，他說香港也有了自己出品的AI助手App，叫「港話通」。顧名思義，是專門為服務香港人而設的。

　　於是下載了試試。

　　「港話通」可以用英語、普通話和粵語三種語言使用，對香港人來說，用粵語自然最方便。這個App甚至用俚語溝通都沒問題，所以也叫作「香港人專屬嘅AI好幫手」，提供的服務也特別側重香港本地的資訊，比如日常的衣食住行，想去哪裏吃飯，或者想不起來去哪裏吃飯，它都會為你提供參考意見。有外地朋友來香港，也可以叫它安排觀光和飲食甚至購物買手信的行程。生活在香港久了，對本地的許多事情反倒常常會不如遊客熟悉，找AI出主意，它一定知道得比你多。即使自己想在香港找些新花樣新玩意試試，它也可以幫到手。

　　除了衣食住行，「港話通」對於香港的法律條款也十分熟悉，比如與人有了租務糾紛，可以向它提問，它會提供合適的參考意見和解決的方法和途徑，這樣起碼減少了你的困惑，很快知道應該用甚麼方法去解決問題。

　　至於健康醫療方面的解答，也是AI的強項，我試着問了一條：「膽石和胃氣脹有咩分別？」眨眼之間就出了兩大篇答案，闡述了兩種病狀的特徵和分別，包括病發原因和典型的痛疼位置，解答得非常清晰。

　　這天是11月20日，農曆十月初一，我問：「今日喺香港邊個位置可以睇到新月？」這一下它就給我上了一堂天文課，非常有趣，很實用。以後想拍月亮的照片，只要問一下，馬上就知道應該去哪裏下手了。

　　 現在AI的應用程式很多，但香港人用「港話通」，感覺分外親切。

李純恩

