KellyChu - 李小龍IP助吸引遊客 故居將設永久紀念牌 | Executive日記

今年是一代武打巨星李小龍85歲誕辰，明天便是他的生忌。為懷緬這位傳奇人物，李小龍會舉辦多項活動與粉絲一同追憶其光輝人生，昨日在恒豐中心正式揭幕「李小龍家族故居紀念牌」。李小龍家族曾居於彌敦道218號Katherine Building長達近30年，即現今的恒豐中心和酒店。



紀念牌暫以臨時形式坐落於恒豐中心一樓，李小龍會會長黃耀強說，永久紀念牌料需2至3年落成，由於申請政府資助並不容易，是次籌建費用是由恒豐企業提供。他指，李小龍會亦將展開「李小龍事蹟徑」第一期修復工程，期望未來2個月內完成，相信李小龍IP可吸引遊客來港，帶動本地旅遊業及本土文化。



李小龍胞弟李振輝形容重遊舊地心情興奮，他憶述指舊居有4000呎，住了一家十幾口，「大家吃飯也是兩桌一起吃，那時候是很開心。」他介紹，現時恒豐酒店宴會廳的坐向正正是舊居，昔日從「騎樓」望出去是新樂酒店，「剛才走進來很有歸屬感，好像回到家，從騎樓看出街上」。



KellyChu