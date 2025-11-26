KellyChu - 扭蛋機設計「轉出」驚喜 警方「防罪滅罪吉祥物」2026年月曆出爐 | Executive日記

為迎接嶄新的2026年，警務處今日推出以「十大防罪滅罪吉祥物」為主題的限量版月曆。為市民的每一個月注入小確幸與大意義。



參加有獎遊戲贏月曆



這款設計獨特的月曆靈感來自滿載驚喜的扭蛋機，每翻開新一頁，便會「轉出」不同吉祥物，以活潑可愛的形象，傳遞防騙、交通安全、守護兒童及愛護動物等重要訊息，冀陪伴市民度過2026年的每一天，加強全民防罪滅罪的意識，攜手推動香港成為更安穩、幸福的美好家園。



想把限量版月曆帶回家？立即參加香港警察IG專頁有獎遊戲！



參加方法：



1.去香港警察IG專頁（@hongkongpoliceforce），like月曆開箱影片。



2.於影片下方留言，分享你喜歡這個月曆的原因。



3.邀請朋友讚好你的留言。



活動將於下月3日中午12時截止，按留言獲讚數排名，首200名獲得最多讚好的參加者，可得到限量版月曆一份，得獎者將收到官方帳號通知領取詳情。



KellyChu