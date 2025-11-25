金澤培 - 鐵路安全專家聚首香港 | 「培」伴前行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金澤培
3小時前
匯聚全球鐵路安全專家的國際鐵路安全理事會，今日在香港揭開序幕。來自30個國家及地區合共逾300名鐵路安全專家及行業代表等齊集香港，探討創新和合作在促進鐵路安全的議題。

　　今次會議是港鐵、國家鐵路局和機電工程署合辦，在香港作為東道主，提供平台讓來自世界各地的鐵路同業及安全專家，聚首分享交流。與會者還會在香港及廣州進行技術參觀。能夠在這鐵路行業年度盛事，就這個業內的重要議題，扮演聯繫人的角色，國家和香港的團隊由申辦至今，所付出的努力和心血，都是值得的。

　　「安全」是鐵路人的首要信念，也是港鐵始終堅守的核心原則—「安全第一，質量至上」。早年我在英國擔任離岸結構安全部門主管，之後回港加入港鐵出任安全經理負責安全管理的工作。接下來30年無論在任何崗位，作為鐵路人，我始終將「安全」作為金科玉律，並不斷思考如何堅守與提升鐵路安全，也是港鐵持續追求的使命與責任。多年來我們從鐵路設施設計、日常營運，到各部門管理及員工培訓，都將「安全第一」融入細節，讓這承諾落實在每趟旅程。

　　近年來，我們積極引入大數據分析與人工智能等創新科技，實現實時監測與智能診斷，並透過預測性維修，有效提升鐵路網絡的安全性及可靠性。在建設新鐵路項目方面，我們透過綜合管理及監控各個工程階段的運作，進一步提高施工效率和安全水平。這不僅是港鐵努力的方向，也是全球鐵路業的共同趨勢，內地在此領域的發展更是一日千里。

　　鐵路面對的挑戰不斷改變，無論是氣候變化，還是啟用多年的基建，我和港鐵每位同事，每一刻都將安全放在首位。我期盼今年的年會為各與會者帶來啟發，讓大家繼續以保障安全為首要原則，持續提升效率與網絡韌性。

金澤培

