KellyChu - 全球最大「梵高比卡超」藏卡牆吸睛 藏卡盛事Grade10 Festival吸2.3萬卡迷入場 | Executive日記

大家對卡牌產業了解有幾多？近年喺全球興起嘅收藏卡（trading card）實屬另類藝術品，有指預計到2032年市場規模將達到492.5億美元。成立於2023年嘅Grade10日前便成功舉辦第4屆「Grade10 Festival 2025」，集合超過120間參展商，吸引2.3萬名卡牌愛好者入場，絕對係本港歷來最大藏卡盛事，連藝人馮德倫、方力申及CASETiFY聯合創辦人吳培燊等名人都參與其中。



今屆Grade10 Festival於剛過去嘅周末連續兩天在灣仔合和酒店舉行，活動分為6個特色展區，交易區可讓入場人士購買、出售和交換卡牌，評級區由CGC Cards及HobbyX接受卡牌鑑定和評級申請，並提供鑑定諮詢服務，遊戲區更有多款趣味互動遊戲。交流區則設貴賓專區，匯聚收藏家與卡牌愛好者深度交流，還有全球最大「梵高比卡超」藏卡牆展出400多張PSA10藏卡，以及在會場門口展示嘅10張別具意義嘅珍貴卡牌！場內大舞台亦有多項現場節目，相當精彩。



10張珍貴卡牌出自Grade10 Festival邀請嘅10位收藏家之手，分享佢哋最難忘嘅卡牌同背後故事，當中包括導演、演員兼BUCKET MAN創始人馮德倫、運動員兼藝人方力申、CASETiFY聯合創辦人吳培燊、9GAG聯合創辦人兼MemeStrategy行政總裁陳展程，仲有父子檔、機師、插畫師等多位收藏家。



Grade10今年9月成為香港上市公司MemeStrategy旗下品牌，該公司由全球擁有逾兩億用戶嘅知名迷因平台9GAG團隊創立，計劃將Grade10升格為亞洲地區收藏卡界頂級盛事。因在卡牌鑑定界，10分是最高評分，所以Grade10以此命名，致力為卡牌愛好者提供一個完善交流平台，令珍稀藏品得以傳承。



KellyChu



藝人馮德倫分享嘅珍貴卡牌。