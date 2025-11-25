Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 全球最大「梵高比卡超」藏卡牆吸睛 藏卡盛事Grade10 Festival吸2.3萬卡迷入場 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

大家對卡牌產業了解有幾多？近年喺全球興起嘅收藏卡（trading card）實屬另類藝術品，有指預計到2032年市場規模將達到492.5億美元。成立於2023年嘅Grade10日前便成功舉辦第4屆「Grade10 Festival 2025」，集合超過120間參展商，吸引2.3萬名卡牌愛好者入場，絕對係本港歷來最大藏卡盛事，連藝人馮德倫、方力申及CASETiFY聯合創辦人吳培燊等名人都參與其中。

　　今屆Grade10 Festival於剛過去嘅周末連續兩天在灣仔合和酒店舉行，活動分為6個特色展區，交易區可讓入場人士購買、出售和交換卡牌，評級區由CGC Cards及HobbyX接受卡牌鑑定和評級申請，並提供鑑定諮詢服務，遊戲區更有多款趣味互動遊戲。交流區則設貴賓專區，匯聚收藏家與卡牌愛好者深度交流，還有全球最大「梵高比卡超」藏卡牆展出400多張PSA10藏卡，以及在會場門口展示嘅10張別具意義嘅珍貴卡牌！場內大舞台亦有多項現場節目，相當精彩。

　　10張珍貴卡牌出自Grade10 Festival邀請嘅10位收藏家之手，分享佢哋最難忘嘅卡牌同背後故事，當中包括導演、演員兼BUCKET MAN創始人馮德倫、運動員兼藝人方力申、CASETiFY聯合創辦人吳培燊、9GAG聯合創辦人兼MemeStrategy行政總裁陳展程，仲有父子檔、機師、插畫師等多位收藏家。

　　Grade10今年9月成為香港上市公司MemeStrategy旗下品牌，該公司由全球擁有逾兩億用戶嘅知名迷因平台9GAG團隊創立，計劃將Grade10升格為亞洲地區收藏卡界頂級盛事。因在卡牌鑑定界，10分是最高評分，所以Grade10以此命名，致力為卡牌愛好者提供一個完善交流平台，令珍稀藏品得以傳承。

KellyChu
 

藝人馮德倫分享嘅珍貴卡牌。
藝人馮德倫分享嘅珍貴卡牌。
最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
9小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》昨日舉行開幕禮，（左起）國際動作巨星甄子丹、李香凝、港鐵公司行政總裁金澤培、運物局局長陳美寶、康文署副署長譚美兒及港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿主禮。
KellyChu - 李小龍誕生85周年展 港鐵站等你探索「無形」哲學 | Executive日記
　　藉着傳奇巨星李小龍誕生85周年之際，港鐵公司聯同李小龍基金會及香港文化博物館，即日起舉辦《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》，以展現這位成長於香港的一代宗師在電影、武術、哲學及藝術方面的深厚思想和內涵，讓乘客在旅程中探索他影響後世之「無形之道」，持續啟發人心。國際動作巨星甄子丹、李小龍女兒李香凝等出席揭幕禮。 　　是次紀念展由兩大展區組成，包括香港站中環行人隧道「港鐵藝術舞臺」中的互動
3小時前
Executive日記