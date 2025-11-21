梁家權 - 銅鑼灣發生咩嘢事 | 好味大過天

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家權
2025-11-21 02:00 HKT
　　「飲乜嘢？」走進堅拿道西的「大囍麵家」，本來打算吃碗崩砂腩河醫肚，眼角看到牆上貼着的推介：「手打潮州魚蛋河$28」，抵食喎，便改變主意吃魚蛋粉，沒料到店員如此一問，她見我面帶疑惑，補一句：「包一杯飲品！」

　　以為是細細碗的推介套餐，送來時是正常份量，3粒魚蛋，兩片極厚的炸魚片，奶茶也是熱辣辣沖出來的（見圖）。又以為限時限候只限堂食，卻是全日供應，又可以加兩元外賣，還包冷熱飲品，便宜過周圍多家兩餸飯。「大囍」有幾家分店，而這優惠標明只「銅鑼灣店限定」。話說回來，其他麵食也不貴，不折不扣的崩砂牛腩河，也只賣57元，不管是魚蛋或炸魚片，崩砂腩或跟餐加13元的芥蘭，份量和味道都不差，可謂性價比贏晒。

　　「銅鑼灣店限定」並非「大囍」獨有招徠之術，早前在世貿中心「一幻拉麵」也有銅鑼灣店限定的兩碗拉麵一碗價錢特大優惠，即每碗約50元。中高檔真正的日本拉麵，用大量日本甜蝦頭熬的濃蝦湯，在銅鑼灣黃金地段只賣這個價錢，比平民區港版日式拉麵更平。

　　翌日睇報紙，地產版頭條是「大快活」銅鑼灣駱克道開業逾10年、月租22萬元的分店悄然關門，報道提及集團去年純利減少3成……快餐店真的不易捱，「大家樂」早前更預告純利勁跌約7成！銅鑼灣有兩家大家樂，正午茶餐包一隻雞全翼、一碟炒麵和一杯飲品，只賣33元。

　　曾幾何時，人流如鯽的銅鑼灣舖租全球最貴，羊毛出在羊身上，在此區怎可能吃到平嘢！誰想到今日會有割價求客的景象，究竟銅鑼灣發生咩嘢事？

梁家權

