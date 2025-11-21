Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧沖 - 唱遊泰國宴唱會 | 筆泰沖動

胡慧沖
2025-11-21 02:00 HKT
　　唱遊泰國宴唱會？你冇睇錯，係宴唱會唔係演唱會，何謂宴唱會？即是在宴會食飯時有人唱歌仔……那麼跟以前海城酒樓夜總會食飯睇歌星演出又有甚麼分別呢？有！因為今次主角不是歌星，而且除了唱歌之外，亦都有泰國旅遊資訊分享，基本上可以話是一個有飯食、有歌聽的泰國旅遊節目，真人版本「棟篤講」活動。

　　作為泰國旅遊達人，當然繼續要大力唱好泰國，適逢自己堂細佬是好聲音節目30強，屬於唱家班，再加上自己的新節目12月底又會出街，而且亦都好耐冇搞過聚會，所以1+2+3炒埋一碟，就搞了一個這樣的活動。泰國政府旅遊局香港辦事處搞活動的模式通常都有好多獎品同遊戲，所以這個活動也不例外，又酒店住宿又Spa禮券，又有醫院Body Check安排，亦都有餐廳和泰服優惠券，總之就人人有份。

　　卡士方面除了我自己同埋堂細佬胡家健，亦都有我嘅節目主持人表姐阿Yen。時間就係12月5日，宣傳推出之後而家已經有14圍，希望滿全場，大家玩得開心唱得開心。基本上這樣構思的一個酒樓Show香港應該未出現過，期望今次成功陸續有嚟，畀個機會我唱歌畀大家聽同埋繼續唱好泰國。

