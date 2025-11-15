葉澍堃 - Murasaki「紫美」生輝—— 壽司跟熟食同樣精彩 | 葉Sir食經

上周末在上環荷李活道181號Murasaki「紫美」日本餐廳食了頓精彩午餐，餐廳去年年初開業，沒有宣傳，但粉絲甚多，超難訂位，皆因小店只有10個座位，逢星期日休息，午餐晚餐做的是廚師發辦，晚餐通常有十件壽司和五款熱食，多食幾款也無不可，多付點錢便成！到「紫美」最好不要自己帶酒，皆因餐廳老闆有酒舖賣酒，價錢非常合理，在「文華廳」熱爆的Krug香檳在「紫美」只需20000多元，DRC康帝Echezeaux賣20000元，比街外零售價便宜，但只能堂飲。這是間充滿活力的小店，壽司大廚生哥和割烹料理大廚輝哥跟老闆都是90後年輕人，生哥出身在尖沙咀名店「見城」，曾在多間壽司店工作，廚藝非凡。輝哥是台灣人，來頭不小，跟日本三星中華料理名店「茶禪華」大廚川田智也是師兄弟，大家曾經在台灣「祥雲龍吟」一起工作，難怪輝哥的中華料理有點「茶禪華」的風格。



「盲盒」午餐菜式豐富，由生輝兩位大廚發辦，壽司多款，有鰆魚配烏魚子、白烏賊、金目鯛、鮫鰈魚、秋刀魚、牡丹蝦、中拖羅、赤身、黑鯥魚及馬糞海膽，熱食則有奄仔蟹紫蘇葉天婦羅、松茸伊比利亞火腿高湯魚翅、金山勾翅配日本赤鮑魚、南蠻漬鮟鱇魚天婦羅、天婦羅乳鴿腿及炭燒乳鴿胸、小蟶子釜飯和味噌湯。



壽司用的魚鮮全部由日本直送來港，壽司飯內加了3種紅醋和1種白醋，酸度吸引，江戶前風格的壽司甚合我意，鮮美的天然赤身和中拖羅是太座至愛。熟食非常精彩，食材有來自日本的魚翅和鮑魚，石岐乳鴿和雲南新鮮松茸，全部優質合時，輝師傅的中華料理做得出色，層次感豐富，一食入魂，單尾的蟶子釜飯用的是東北五常大米，加上鮮甜的蟶子，飯香迷人，雖然很飽也把整碗飯食完，這裏的煲仔飯有多款選擇，好像鹿兒島黑毛和牛釜飯便是很多富豪的最愛。



午餐飲的酒全部在餐廳酒單中選取，白酒兩款，分別是Pierre Yves Colin- Morey Puligny Montrachet Les Gareness 2009和Chassagne Montrachet Les Ancegnieres 2020，紅酒是老闆推介的布根地Recrue Des Sens酒莊的DH Rouge，釀酒師Yann Durieux曾經在「菜刀」酒莊工作10年，做的酒充滿魅力，果香濃郁，2000元左右一瓶絕對超值。



這是頓人人喝采的悠長午餐，食物有冷有熱，刺身壽司跟中華料理同樣精彩，加上超正紅白餐酒，食得人人心滿意足，生師傅和輝師傅親切有禮，廚藝非凡，「紫美」生輝的感覺真好！



葉澍堃

我很喜愛的DH Rouge紅酒

奄仔蟹紫蘇葉天婦羅

秋刀魚

西班牙火腿高湯魚翅

天然中拖羅和赤身

金山勾翅配日本赤鮑魚

天然赤身

南蠻漬鮟康魚天婦羅

馬糞海膽

天婦羅乳鴿腿

小蟶子釜飯