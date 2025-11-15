Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉澍堃 - Murasaki「紫美」生輝—— 壽司跟熟食同樣精彩 | 葉Sir食經

葉Sir食經
葉Sir食經
葉澍堃
2025-11-15 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　上周末在上環荷李活道181號Murasaki「紫美」日本餐廳食了頓精彩午餐，餐廳去年年初開業，沒有宣傳，但粉絲甚多，超難訂位，皆因小店只有10個座位，逢星期日休息，午餐晚餐做的是廚師發辦，晚餐通常有十件壽司和五款熱食，多食幾款也無不可，多付點錢便成！到「紫美」最好不要自己帶酒，皆因餐廳老闆有酒舖賣酒，價錢非常合理，在「文華廳」熱爆的Krug香檳在「紫美」只需20000多元，DRC康帝Echezeaux賣20000元，比街外零售價便宜，但只能堂飲。這是間充滿活力的小店，壽司大廚生哥和割烹料理大廚輝哥跟老闆都是90後年輕人，生哥出身在尖沙咀名店「見城」，曾在多間壽司店工作，廚藝非凡。輝哥是台灣人，來頭不小，跟日本三星中華料理名店「茶禪華」大廚川田智也是師兄弟，大家曾經在台灣「祥雲龍吟」一起工作，難怪輝哥的中華料理有點「茶禪華」的風格。

　　「盲盒」午餐菜式豐富，由生輝兩位大廚發辦，壽司多款，有鰆魚配烏魚子、白烏賊、金目鯛、鮫鰈魚、秋刀魚、牡丹蝦、中拖羅、赤身、黑鯥魚及馬糞海膽，熱食則有奄仔蟹紫蘇葉天婦羅、松茸伊比利亞火腿高湯魚翅、金山勾翅配日本赤鮑魚、南蠻漬鮟鱇魚天婦羅、天婦羅乳鴿腿及炭燒乳鴿胸、小蟶子釜飯和味噌湯。

　　壽司用的魚鮮全部由日本直送來港，壽司飯內加了3種紅醋和1種白醋，酸度吸引，江戶前風格的壽司甚合我意，鮮美的天然赤身和中拖羅是太座至愛。熟食非常精彩，食材有來自日本的魚翅和鮑魚，石岐乳鴿和雲南新鮮松茸，全部優質合時，輝師傅的中華料理做得出色，層次感豐富，一食入魂，單尾的蟶子釜飯用的是東北五常大米，加上鮮甜的蟶子，飯香迷人，雖然很飽也把整碗飯食完，這裏的煲仔飯有多款選擇，好像鹿兒島黑毛和牛釜飯便是很多富豪的最愛。

　　午餐飲的酒全部在餐廳酒單中選取，白酒兩款，分別是Pierre Yves Colin- Morey Puligny Montrachet Les Gareness 2009和Chassagne Montrachet Les Ancegnieres 2020，紅酒是老闆推介的布根地Recrue Des Sens酒莊的DH Rouge，釀酒師Yann Durieux曾經在「菜刀」酒莊工作10年，做的酒充滿魅力，果香濃郁，2000元左右一瓶絕對超值。

　　這是頓人人喝采的悠長午餐，食物有冷有熱，刺身壽司跟中華料理同樣精彩，加上超正紅白餐酒，食得人人心滿意足，生師傅和輝師傅親切有禮，廚藝非凡，「紫美」生輝的感覺真好！

葉澍堃

我很喜愛的DH Rouge紅酒
我很喜愛的DH Rouge紅酒
奄仔蟹紫蘇葉天婦羅
奄仔蟹紫蘇葉天婦羅
秋刀魚
秋刀魚
西班牙火腿高湯魚翅
西班牙火腿高湯魚翅
天然中拖羅和赤身
天然中拖羅和赤身
金山勾翅配日本赤鮑魚
金山勾翅配日本赤鮑魚
天然赤身
天然赤身
南蠻漬鮟康魚天婦羅
南蠻漬鮟康魚天婦羅
馬糞海膽
馬糞海膽
天婦羅乳鴿腿
天婦羅乳鴿腿
小蟶子釜飯
小蟶子釜飯
美味的釜飯
美味的釜飯
最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
跟太座在「Ami」飲名牌Krug香檳
葉澍堃 - 「Ami」享用精美星級法國菜 | 葉Sir食經
最近在中環歷山大廈2樓「Ami」食了頓精美法國晚餐，晚上7時跟太座和主人家米雪先在餐廳露台花園飲杯香檳，飲的是近日城中熱爆的Krug Clos d'embonnay，在「文華廳」賣7萬多元，但在「Ami」只需2萬多元，認真抵飲，明月下香檳泡沫特別漂亮，最開心是飲完不用借尿遁！ 　　我們在房間內進餐，餐廳自家製的酸種麵包皮脆心軟，配煙燻牛油甚佳，餐廳行政大廚Nicolas Boutin曾經在多
2025-11-01 02:00 HKT
葉Sir食經