KellyChu - 撥款逾5億派義工服務支援馬術賽 應家柏：馬會非常榮幸能參與全運會 | Executive日記

粵港澳首次合辦嘅全運會，正進行得如火如荼，香港賽馬會係香港賽區唯一合作夥伴，撥款超過5億港元，全力支持香港及廣東賽區賽事。馬會行政總裁應家柏接受中央電視台中國環球電視網訪問時表示，全運會係促進粵港澳三地合作同融合嘅獨特機會，馬會作為體育機構，非常榮幸能夠參與其中，推動體育發展。



應家柏話，除咗提供資金支持全運會，馬會亦派出馬會義工參與香港賽區服務，支援運動員、嘉賓和觀眾；廣東賽區方面，馬會特別為在深圳舉行嘅馬術賽事提供技術支援，包括場地設計及運作、反興奮劑工作等。



馬會重視賽事誠信，擁有世界級化驗所，提供高水平檢測服務。 今屆全運會，馬會獲國家體育總局反興奮劑中心委託，負責化驗參賽馬匹嘅尿液及血液樣本，檢查牠們曾否使用可影響表現嘅運動禁藥。



為貫徹一國兩制作出貢獻



被問到今屆全運會對推動粵港澳三地合作有何意義，應家柏表示三地共同舉辦全運會追求團結，需要一齊解決困難，例如處理工作簽證、跨境運送檢測樣本等。他形容能夠成功解決這些困難，令人振奮，亦讓馬會為貫徹落實一國兩制作出貢獻。



KellyChu