李純恩 - 寫稿 | 好好過日子

跟朋友聊天，說到寫稿。我說現在每天寫一篇稿，當作「一天做一件事」來完成，寫完稿，一天的事情好像也完結了，餘下的活動都好像可有可無，喜歡就做，不喜歡可以不做。這好像也就記不清以前每天寫四個專欄的日子是怎麼應付的。當時也沒覺得有甚麼難。



或許這也是習慣，習慣了一天一篇稿，這篇稿就是一回事，習慣了一天四篇稿，寫完一篇只完成了四分之一，那寫完一篇也不算一件事，要寫完四篇才是一回事。於是一天寫一篇稿不覺得輕鬆，一天寫四篇也不過如此。一切都是習慣使然，船到橋頭自然直，習慣了繁重不覺繁重，習慣了輕鬆，輕鬆也不覺輕鬆。



現在有時為寫一篇稿的題材左思右想，反而以前日寫四篇稿的時候沒有這種滯礙，那時隨手拈來都是題材，也不會交行貨。這也都是逼出來的，逼到眼前的事情容不得人猶豫，反而鬆動一些反倒會令人舉棋不定。即使你不是寫稿的，也會明白我說甚麼，寫稿如此，其他事情也一樣，相信你也遇過類似的境況。



每天交稿也是一種自律訓練，儘管性格再散漫，再如何貪玩或者犯懶，到時到候就一定會坐下來寫稿，非常的「今日事今日畢」，寫了幾十年，除了有時報紙臨時調動版面之外，從來沒有脫過稿。一個骨子裏自由散漫的人竟然如此守紀律，朋友問我是怎麼做到的，我說不過是守承諾而已，既然是應承的事情就要守信做到，還要做好。做到是為了守信，做好是為了名聲。於是就這麼一天天寫，寫了幾十年。



李純恩