Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 出牙會發燒嗎？ | 乳齒童時

乳齒童時
乳齒童時
潘雄威
2025-11-13 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　發燒不是病，是身體對疾病及某些健康狀況的反應。出牙不是疾病，是正常生理發展，所以不會直接引起發燒。

　　小朋友發燒，家長會很擔心，帶他們看醫生，當醫生說小朋友出牙，家長就如釋重負，好像找到了發燒的原因，就放下心頭大石，但其實真正的原因還未知到。

　　很多時老人家的智慧和客觀的事實都告訴我們，小孩子出牙真的常有發燒，這是甚麼原因呢？幼兒出牙的時候，牙肉會腫脹，尤其是當剛萌出的牙齒清潔不足時，牙齒周圍積聚的牙菌膜會令牙肉發炎，小朋友會感到不舒服、疼痛和煩躁，口水增多，用手指觸摸牙肉，頻繁啜咬東西，便將病菌帶進口裏，繼而感染疾病。

　　若嬰兒吃人奶，母乳帶有抗體，能幫助小寶寶抵抗入侵的病毒，但母乳一般餵哺到6個月就停止，剛剛是出牙期，沒有了抗體，嬰兒生病的機會就增加，發燒也多了。

　　小孩子出牙時家長可以試試給他們磨牙玩具，市面一般叫牙膠，讓寶寶按摩牙肉，緩解不適。將牙膠雪凍，使冰冷的觸感輕微麻醉患處，更可帶給寶寶額外的舒適感。

　　兒童有20隻乳齒，出牙時段由6個月至2歲，在這段時間發燒是常有的。出牙本身不會發燒，若小朋友出牙時發燒，就要找出真正原因，對症下藥，不要耽誤病情！

潘雄威

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
潘雄威 - 為甚麼要洗牙？ | 乳齒童時
　　牙齒表面的污漬及沒有接觸牙肉的牙石，對牙齒本身是沒有直接傷害的，只是不雅觀。有些喜歡喝濃茶及咖啡的人牙齒會有漬，這些深色污漬很薄，一般不會對牙齒產生結構性的問題，就算變厚了，也只是一層好像傳統指甲油厚度的薄膜，表面不會太粗糙，不容易藏細菌。 　　我在大學讀書的時候，有一位英國牙周病教授說，牙石不一定要洗走，其實他指的牙石是在牙冠表面沒有接觸到牙肉的牙石。 　　牙科醫生常常鼓勵病人要
2025-11-20 02:00 HKT
乳齒童時
潘雄威 - 何時開始幫孩子刷牙？ | 乳齒童時
　　嬰兒約半歲前多數未有牙，所以不需要刷牙，但每天要用濕紗布清潔口腔，養成習慣，為刷牙鋪路。 　　美國兒童齒科學會建議父母在孩童出第一隻牙時就要開始替他們刷牙，即是約六個月大，若事前沒有清潔口腔的習慣，小寶寶很多時都不會讓照顧者把牙刷放進口裏，尤其是高敏兒或有對觸覺抗拒的嬰兒。 　　小孩子沒有刷牙習慣可以是惡夢的開始，蛀牙在幼童階段是一個十分煩擾的問題，我奉勸新手父母要留意，不要掉以輕
2025-11-06 02:00 HKT
乳齒童時