潘雄威 - 出牙會發燒嗎？ | 乳齒童時

發燒不是病，是身體對疾病及某些健康狀況的反應。出牙不是疾病，是正常生理發展，所以不會直接引起發燒。



小朋友發燒，家長會很擔心，帶他們看醫生，當醫生說小朋友出牙，家長就如釋重負，好像找到了發燒的原因，就放下心頭大石，但其實真正的原因還未知到。



很多時老人家的智慧和客觀的事實都告訴我們，小孩子出牙真的常有發燒，這是甚麼原因呢？幼兒出牙的時候，牙肉會腫脹，尤其是當剛萌出的牙齒清潔不足時，牙齒周圍積聚的牙菌膜會令牙肉發炎，小朋友會感到不舒服、疼痛和煩躁，口水增多，用手指觸摸牙肉，頻繁啜咬東西，便將病菌帶進口裏，繼而感染疾病。



若嬰兒吃人奶，母乳帶有抗體，能幫助小寶寶抵抗入侵的病毒，但母乳一般餵哺到6個月就停止，剛剛是出牙期，沒有了抗體，嬰兒生病的機會就增加，發燒也多了。



小孩子出牙時家長可以試試給他們磨牙玩具，市面一般叫牙膠，讓寶寶按摩牙肉，緩解不適。將牙膠雪凍，使冰冷的觸感輕微麻醉患處，更可帶給寶寶額外的舒適感。



兒童有20隻乳齒，出牙時段由6個月至2歲，在這段時間發燒是常有的。出牙本身不會發燒，若小朋友出牙時發燒，就要找出真正原因，對症下藥，不要耽誤病情！



潘雄威