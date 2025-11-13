Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 吃錯席 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
2025-11-13 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　在網上看到一個男人去參加婚宴，交了禮金，坐下吃喝，等到新娘新郎來敬酒，竟然不認識，才發現去錯了地方。這個一臉茫然的男人在網上問，應不應該拿回禮金。

　　倪匡大哥也有過同樣經歷。幾十年前，他有一次去參加婚宴，在門口交了三百元禮金——那時候的公價——然後進場，沒人招呼，便找了張枱子坐下，吃吃喝喝，跟同桌的賓客有說有笑了半天，等到一對新人來敬酒，一看不認識，才知道走錯場，連忙起身走到酒樓的另一個婚宴，找到正主，又放下三百大元，嘻嘻哈哈繼續喝喜酒。

　　從前的婚宴不像現在這樣複雜，沒有甚麼儀式，一家酒樓同時擺幾場婚宴不出奇，賓客走錯場喝錯喜酒擺烏龍也情有可原。現在不同了，婚宴又要有司儀又要播錄像，新人上台感謝這個感謝那個，感性一點的還要哭哭啼啼，有的還會把父母拖上台聽他們唱歌「頌親恩」，還要中場換衣服，一頓飯常常吃得七零八落，這麼多花樣搞下來如果你還認不得人，那就沒有帶腦子了。網上那個男人是有點呆，來也來了，吃也吃了，喝也喝了，竟然還想討回禮金，可見不堪的男人真是越來越多。

　　民國故事裏時常提到一種專門吃白食的人，新婚的婚宴，死人的「豆腐飯」，打聽好了就混上門去，作狀道喜，或是致哀，然後就混在飯桌上又吃又喝，趁着人不注意，順手再摸幾件賓客放在桌上的小玩意兒，比如白銀鼻煙壺、翡翠煙嘴之類，又吃又拿，以此謀生。這種人的宴席倒是次次都不會吃錯的。

李純恩

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
李純恩 - 電話史 | 好好過日子
　　隨着取消了家裏的固網電話號碼，沙發旁邊的座機電話也完成了歷史任務。感覺是一個時代的結束，我給座機拍了一張照片，留個紀念。 　　二十多年前，一個在深圳生活的朋友用了手提電話之後就把家裏的固網電話取消了。那時聽起來有點不可思議，現在看來他真是走得超前。其實這些年來已經有許多朋友取消了家裏的固網電話，我家一直留着也沒有特別的意思，平時幾乎不用，偶爾響起常常又是騙徒打來。一直留着大概算是個念想吧
2025-11-14 02:00 HKT
好好過日子
李純恩 - 摩羅街 | 好好過日子
&nbsp; &nbsp; &nbsp;周末女兒約了去上環東街吃早午餐，東街旁邊就是摩羅街，將近中午，街邊攤販們已經陸陸續續開檔賣各種舊雜貨。趁時間尚早，便在攤檔前逛逛看看。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;跟沿街的古董舖不一樣，這些舊貨攤上賣的東西極為龐雜。各種瓷器銅器木器小玩意，舊雜誌舊畫報海報，不知名的中西畫作，舊照片舊明信片，各式各樣的首飾掛件，堆得滿坑滿谷，站在跟前，只覺得
2025-11-12 02:00 HKT
好好過日子