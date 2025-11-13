李純恩 - 吃錯席 | 好好過日子

在網上看到一個男人去參加婚宴，交了禮金，坐下吃喝，等到新娘新郎來敬酒，竟然不認識，才發現去錯了地方。這個一臉茫然的男人在網上問，應不應該拿回禮金。



倪匡大哥也有過同樣經歷。幾十年前，他有一次去參加婚宴，在門口交了三百元禮金——那時候的公價——然後進場，沒人招呼，便找了張枱子坐下，吃吃喝喝，跟同桌的賓客有說有笑了半天，等到一對新人來敬酒，一看不認識，才知道走錯場，連忙起身走到酒樓的另一個婚宴，找到正主，又放下三百大元，嘻嘻哈哈繼續喝喜酒。



從前的婚宴不像現在這樣複雜，沒有甚麼儀式，一家酒樓同時擺幾場婚宴不出奇，賓客走錯場喝錯喜酒擺烏龍也情有可原。現在不同了，婚宴又要有司儀又要播錄像，新人上台感謝這個感謝那個，感性一點的還要哭哭啼啼，有的還會把父母拖上台聽他們唱歌「頌親恩」，還要中場換衣服，一頓飯常常吃得七零八落，這麼多花樣搞下來如果你還認不得人，那就沒有帶腦子了。網上那個男人是有點呆，來也來了，吃也吃了，喝也喝了，竟然還想討回禮金，可見不堪的男人真是越來越多。



民國故事裏時常提到一種專門吃白食的人，新婚的婚宴，死人的「豆腐飯」，打聽好了就混上門去，作狀道喜，或是致哀，然後就混在飯桌上又吃又喝，趁着人不注意，順手再摸幾件賓客放在桌上的小玩意兒，比如白銀鼻煙壺、翡翠煙嘴之類，又吃又拿，以此謀生。這種人的宴席倒是次次都不會吃錯的。



李純恩