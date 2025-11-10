Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

盧健生 - 關節外科門診 | 跨晒界

盧健生
2025-11-10 02:18 HKT
生活 專欄
　　長居深圳的好友G君，對港大深圳醫院服務，讚不絕口。我最近帶親戚朋友去了幾次，確信港人北上就醫，是未來大勢所趨。

　　於2012年7月開業營運的香港大學深圳醫院，作為港大醫療系統都附屬教學醫院，旨在為患者提供優質醫療服務，推動科研和教學培訓工作，並持續探索公立醫院改革和深港醫療衛生合作，促進粵港澳大灣區醫療融合和一體化。港大深圳醫院，由深圳市政府全額投資，引進香港大學現代化管理模式，總投資約40億元，佔地面積19.2萬平方米，總建築面積36.7萬平方米，擁有床位2000張，目前已啟動二期工程建設，未來將增至3000病床。 前不久新聞報道，香港中文大學也在深圳開設醫院，建築面積高達59萬平方米，規劃床位3000張，預計2027年全面開始運營。到時候，3000加3000，總共6000張病床，對深圳當地和香港病患，都是好消息。

　　上次帶好友到港大深圳醫院看皮膚專科，解決了困擾他多年的「牛皮癬」問題。最近表嫂膝蓋疼痛，去香港公立醫院骨科專科看的話，以港島西為例，非緊急新症輪候時間，中位數約24個星期，最長66個星期，而且必須先取得註冊醫生簽發的轉介信，才能排期。有了上次帶好友去的經驗，我大力推薦表嫂到港大深圳醫院試試。

　　上星期我讓表哥用微信，掃碼關注港大深圳醫院公眾號（ID：hkuszh），然後預約掛號，選「關節與運動醫學科」的關節外科門診，費用100元人民幣。預約到上星期六，下午兩點半至三點時段。微信預約非常方便，它會顯示所有能預約的日子時段，及每個時段剩餘名額。

　　我開車接表哥表嫂，直奔醫院地下停車場，泊車後直接上去主樓，找到骨科門診，先到接待處報到，報到後就坐下等通知。等候區寬敞舒適，座位充足，有大型顯示屏，清楚看到自己的輪候次序。表嫂排第三名，兩點四十五分就被叫進去看醫生。醫生懂一點粵語，詳細問清楚症狀檢查之後，建議做一個核磁共振掃描（MRI），以便更有效作出診治方案。據說在香港公立醫院，醫生不會輕易安排做核磁共振掃描，而且要排期，到私人醫務中心做，收費好幾千， 一般人嫌貴。港大深圳醫院這裏，MRI收費505元，一點也不貴。我們同意後，醫生馬上打印一張單，讓表嫂星期二下午回來做掃描。

　　啊，原來港大深圳醫院也要排期做掃描，不過只需排兩天。

視覺科技CEO
盧健生

