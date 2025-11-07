李飛帆 - 草姬亮目丸（升級版）一日限定優惠 今年最後1次 萬寧出位價$148/盒 | 企業熱話

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李飛帆
2025-11-07 02:00 HKT
　　「草姬亮目丸（升級版）」富含視光師、營養師推薦321中西護眼成分，再配合天然黃金比例，全方位補充眼睛營養，花青素總含量高達2,000mg+，有效97%保持晶體視力清晰*，改善眼退化，令眼睛更健康，獲超過100位眼科醫護推薦。

　　今日（11月7日）到萬寧選購「草姬亮目丸（升級版）」，即可以限時1日出位價每盒$148▼（原價$228）。買4盒加送萬寧現金券價值$40▼，多買多送，不妨多買幾盒，保持雙眼健康。

▼每位顧客最多可購買24件出位價產品，售完即止。優惠受條款及細則約束。數量有限，送完即止，此優惠只限萬寧，此優惠只限2025年11月7日。

*Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press; 2011. Chapter 4

+The total anthocyanins per bottle of VISION PRO EX is not less than 2000mg, and the sources are from Bilberry Extract, Wolfberry Extract and Black Bean Hull Extract.

