鄭曉光 - 集合吧！美食家們 | 能源Don家

鄭曉光
2025-11-07 02:00 HKT
　　都市生活匆忙，一個人行街、食飯，是不少人的生活日常，也是長壽日劇《孤獨的美食家》主角的寫照。總是以一襲西裝現身、提着公事包的故事主人翁，因公緣故需四出拜訪客戶，正好給他一個機會穿梭於大城市的橫街窄巷，找尋大隱於市的美食。老是獨行的他喜歡細味美食，例如吃火鍋涮肉時加蛋漿、牛舌得夾着大葱一塊吃……相信不少觀眾因劇中美食而對影集着迷，令它成為播放逾十年的長壽劇。

　　我看着這齣劇，發覺自己與主角有幾分相似。事緣餐飲業是煤氣公司的緊密合作夥伴，我不時參與業界聚會，使我與劇集主角一樣，得以因公而享受美食。唯一不同的是，每次活動我都能與一眾行業友好相聚，一同享受中西佳餚，期間也會小酌幾杯，按食物類別、味道等，揀選匹配的葡萄酒，令整道菜式味道昇華。

　　在一頓宴會上，賓客最多能品嘗一種料理、幾款美酒，但在上月底舉行的「香港美酒佳餚巡禮」，就讓來賓一次過享受來自全球多國的佳釀和美食。早前我也參與活動的開幕禮，見到現場集合一眾美食家，人頭湧湧，大家手持酒杯到訪各攤檔尋覓美食，場內更有音樂表演，氣氛熱鬧！進場者除了香港本地人，更有不少海外遊客參與，可知此盛事的號召力有多大！

　　我們煤氣公司贊助今次活動的「Towngas名氣美食街」，當中匯聚多間奪得「米芝蓮星級餐廳」及「黑珍珠餐廳指南」等殊榮的人氣食府，讓參加者一站式享受「13星7鑽」級美饌。別以為星級餐廳都由西餐專美，其實這條美食街近半屬中菜館或糅合中菜元素的新派餐廳，其中有餐廳以「四喜素卷」為活動主打菜，腐皮卷包裹清新的冬菇、萵筍、蘿蔔，加以茉莉花茶和黃糖煙燻，令這道傳統上海菜變得口感豐富、輕盈。另有餐廳採用古法醃製的鹹蛋炮製金沙蝦球，外酥內嫩，入口齒頰留香。

　　美食街還少不了我們煤氣公司旗下法國西餐廳CulinArt 1862，餐廳一直推廣可持續餐飲概念，以新鮮時令食材入饌，讓食客感受永續餐飲的滋味。在今次盛事，餐廳帶來自家製XO醬布拉塔芝士伴意式香草麵包及香烤生蠔伴意式辣肉腸奶油，中西食材與醬料完美混和，為味蕾帶來全新體驗！

　　今次「美酒佳餚巡禮」再次印證香港餐飲業的澎湃活力，憑着高質素食材、廚師設計菜式的巧妙心思，配以精湛烹調技術，為老饕們帶來一場精彩的餐飲盛宴。我期待未來有更多類似大型盛事，展現香港餐飲業獨有魅力，協力把行業做大做強！

鄭曉光

