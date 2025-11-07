馮應謙 - 唇周黑沉除色還原全攻略 | 花樣男教授

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮應謙
2025-11-07 02:00 HKT
生活 專欄
　　這周我終於下定決心，去解決唇周積聚已久的黑色沉澱物。嘴唇最外圍顏色暗沉的原因很多，有些是遺傳，有些是健康問題，比如腸胃不好，或中醫說的脾胃虛、缺乏維他命C，這些都可能讓唇邊變黑。當然，也有生活習慣的影響，比如喝太多咖啡、皮膚太乾導致角質堆積，最終形成色素沉澱。運動的人常常忘了給嘴唇防曬，長期受紫外線照射，也會讓唇色加深。我自己是會用有色唇膏的花美男，長期用化妝品令化學成分累積，加上晚上常常忽略徹底清潔，最後唇色越來越深。

　　最後我決定找專業美容師幫忙，把嘴唇還原成紅潤色澤。這個療程原理是用幾種不同的精油，把皮膚裏的沉積物帶出來。不過，嘴唇表面的角質層太厚，精油一般不容易滲透。所以美容師會先用一支震盪工具棒，在唇上打開微小的破口，有點像做微針，但只是打開皮膚表層，不會太深到出血，這樣精油才能更好吸收。整個流程大約兩小時，循環幾次以後，馬上就可以看到唇部黑色部分明顯變淡，前後對比很明顯。當然，不可能一次就讓嘴唇完全變回粉紅，這個療程還需要隔一個月再做一次，兩三次後效果會更顯著。不過這種效果也不是永久的，隨着年齡增長和日曬，唇周還是會慢慢變黑，只有持續保養，才能維持美麗。

　　這又回到護膚的永恆課題：想要漂亮，就不能偷懶。做完除色還原療程後，護理程序變得繁瑣。進餐前後都要用甲硝唑消炎，清潔唇部，連續5天。有些人可能會長唇瘡，就要用消炎藥。早晚還要用修復膏，我自己也隨身帶着木瓜膏，保持嘴唇潤澤。另外，飲食上要特別注意，不能吃刺激性的食物，也不能去游泳或泡溫泉，以減少感染風險。首天美容師還建議不要用牙膏刷牙，只能用漱口水清潔口腔。還有很多細節和禁忌，這裏就不一一細說了。我只知道，目標就是擁有一對粉嫩、圓潤的嘴唇。

