查小欣 - 迪士尼大閘蟹宴 | 查乜料

　　迪士尼樂園慶祝20周年，在中菜廳晶荷軒首次推出大閘蟹宴，嚴選江蘇大閘蟹，母蟹黃如金，公蟹膏似玉，用蘇式清蒸鎖住鮮甜，當日嘗的是6両公蟹，白膏膠口，蟹肉豐滿，上桌時有專人代勞將蟹拆開，並砌回米奇造型，爽！

　　尚有精美蟹饌，包括3款頭盤：蟹粉金沙鍋巴伴蟹和米奇造型薑茶凍，咸蛋黃炸脆鍋巴盛滿蟹粉，鹹香加蟹粉香，美味；大眼仔蟹粉豚肉包，由於對豬肉敏感，餐廳細心，換上大眼仔蟹粉雞肉包，包子鬆軟，裹鮮美蟹粉與雞肉餡料，入口滿嘴醇香；灌湯蟹粉薄皮小籠包則換成蟹粉斑肉鯉魚餃，橙紅鯉魚造型小巧精緻，栩栩如生，師傅好手工。

　　鹿茸菌杞子燉竹絲雞湯，慢火細燉，湯色清澈，滋味醇厚，暖心暖胃，入秋滋補之選。

　　蟹粉海鮮蒸白玉，圓厚帶子、爽口大蝦球蒸絲滑蛋白，淋上香濃蟹粉，鮮鮮鮮！

　　壓軸的濃雞湯蟹粉稻庭烏冬，有小熊維尼伴碟，可愛。不將蟹粉倒入麵中，反夾小箸麵放入蟹粉中，烏冬掛滿金黃蟹粉，既鮮且香，滋味層次豐富。

　　玫瑰薑茶湯丸，溫熱薑茶微辛，驅散蟹的寒涼，玫瑰乾花苞散發芬芳，芝麻湯丸甜糯，完美。

　　注意：大閘蟹宴期間限定，由今日起至11月30日供應。

查小欣

